Mafie | procuratore De Raho | “Sono la zavorra dell’economia italiana | ma ci muoviamo come

(Di lunedì 10 dicembre 2018) Ospite di Che Tempo che Fa di Fabio Fazio – in onda ogni domenica sera su Rai1 alle 20.30 – ilnazionale Antimafia e Antiterrorismo Federico Cafiero Dealla domanda del conduttore che chiedeva se la mafia oggi in Italia fosse sottovalutata ha risposto: “Sono anni che anche il governatore della Banca d’Italia individua le mafialadell’economia, eppure nei confronti delleancora ci si muovese fosse qualcosa che deve necessariamente essere presente nei nostri paesi.”ha poi aggiunto: “Vorrei citare la famosa frase di Corrado Alvaro che disse che la più grande disperazione che può colpire una società è quella che vivere onestamente sia inutile, ebbene se questo lo guardasse anche chi ha il compito di portare la nostra economia a livelli superiori, di competizione, evidentemente la mafia non ...