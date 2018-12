M5S alle europee con un occhio ai gilet gialli : ... a quanto apprende l'Adnkronos da autorevoli fonti del M5S Europa, saranno: " lotta austerity; investimenti massicci in nuove tecnologie; tematiche ambientali con economia circolare; lotta a smog e ...

Lo sfogo dell’allenatore della Carrarese contro il sindaco M5S : Ieri, al termine della partita contro la Pistoiese, il tecnico della Carrarese, Silvio Baldini, ha attaccato con estrema durezza l’amministrazione comunale di Carrara, guidata dal grillino Francesco De Pasquale. Proprio il sindaco aveva accusato la squadra, che milita nel girone A della Lega Pro, di

Luigi Di Maio dichiara guerra a Matteo Salvini : 'Lui parole - io fatti'. Come seppellisce l'alleanza Lega-M5S : Volano stracci tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini . I due 'alleati' se le suonano sugli imprenditori. Domenica il ministro degli Interni e leader della Lega ha incontrato i rappresentanti di categoria ...

Il Pd di Martina : mai alleanza con M5S - una donna presidente : Il segretario reggente, in corsa alle primarie, afferma che in caso di vittoria non aspira ad approdare a Palazzo Chigi -

Zingaretti dice di non volersi alleare con il M5S : Lo ha ribadito dopo che un'intervista del suo braccio destro aveva lasciato intendere il contrario, aprendo un dibattito interno al PD

Lega - vox tra i militanti in piazza : “Soddisfatti - ma abbiamo mani legate da alleanza con M5S. Tav? Favorevoli” : Le voci dalla piazza di Matteo Salvini promuovono il leader della Lega e bocciano il Movimento 5 stelle: “abbiamo mani Legate da alleanza di circostanza, nel governo si vede chi sono i professionisti della politica e chi sono gli improvvisati”. In tantissimi approvano l’operato di Salvini al Governo, promuovendo come miglior atto il ‘Decreto Sicurezza’. “È riuscito a chiudere i porti, basta con l’immigrazione” dicono da piazza del Popolo, dove ...

Sondaggi elettorali : la Lega raddoppia i voti rispetto alle politiche - M5S crolla sotto il 25% : Gli ultimi Sondaggi elettorali evidenziano due aspetti: da una parte la continua crescita della Lega che raddoppia i suoi consensi rispetto alle elezioni politiche del 4 marzo; dall'altra il costante calo del Movimento 5 Stelle che per la prima volta dopo il voto scende sotto la soglia del 25%.Continua a leggere

Berlusconi : l'alleanza Lega-M5S innaturale - è agli sgoccioli : Roma, 6 dic., askanews, - 'La Puglia, come tutto il Sud, è il luogo nel quale si consumano le contraddizioni del Governo giallo-verde, un'alleanza innaturale ormai agli sgoccioli se si vogliono ...

Marattin - PD al M5S e Lega : 'Finitela di raccontare balle' e in aula è bagarre - VIDEO : La manovra è un argomento dibattuto, ma c'è una sede dove farla diventare un oggetto di discussione può generare un clima rovente. Si parla ovviamente del Parlamento, con particolare riferimento alla Camera dei Deputati. Non è un mistero che la legge di bilancio che è tra gli obiettivi di Lega e Movimento Cinque Stelle sia fortemente osteggiata dalle opposizioni. Il dibattito, infatti, non ha tradito le attese di chi si aspettava scambi ...

L’ecotassa sulle auto divide gli alleati Salvini : «Va tolta». M5S : «È nel contratto» La norma : per una Panda 400 euro in più Diesel - fino a quando si potrà circolare : Il vicepremier sconfessa il provvedimento votato dalla maggioranza in commissione Bilancio. Ma il M5S: «A quella norma noi teniamo tantissimo, il futuro è l’elettrico»

Manovra - Marattin (Pd) scatenato contro M5S-Lega : “Smettetela di raccontare palle”. Scoppia la bagarre in Aula : Nel corso della discussione generale alla Manovra, è Scoppiato il caos, alla Camera, quando il deputato del Pd, Luigi Marattin, si è scagliato contro la maggioranza per “le palle che racconta al Paese e in quest’Aula, che viene usata per la sola propaganda” sul tema dei rimborsi ai truffati delle banche. Risparmiatori che per Rapahel Raduzzi (M5s) “sono stati danneggiati dai governi del Pd”. Alla fine, per sedare ...

Emendamento antiscudo - M5S e Pd si "contendono" i risparmiatori traditi dalle banche : Ore 17.49. I lavori della commissione Bilancio della Camera sulla manovra procedono senza scossoni con l'approvazione degli emendamenti quando l'agenzia Ansa rilancia le parole del ministro per i Rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro: "Il governo mantiene le promesse: nella legge di bilancio è stato inserito un Emendamento che consentirà ai cittadini truffati di fare causa agli istituti di credito anche se otterranno il ...

Governo - perché Salvini non romperà l’alleanza con il M5S. Perlomeno non così presto : di Marco Gigante * Colpisce in questi giorni la reazione di Matteo Salvini alle vicende che hanno coinvolto il padre del leader del Movimento 5 stelle, Antonio Di Maio, a proposito di alcune assunzioni in nero avvenute nella sua azienda. La reazione è sorprendente perché dopo mesi di dichiarazioni e comportamenti avversi ai principi del Movimento (sostegno al Tav, al Tap o agli inceneritori), il segretario della Lega sembra aver assunto un ...

Il M5S sarà presente alle prossime elezioni amministrative : Come si ricorderà, questa forza politica, nell'attuale legislatura che volge verso la sua conclusione naturale, è stata rappresentata dal consigliere comunale Davide Tavernise, il quale, già nei mesi ...