L' offerta dell' Italia alla Ue | tetti di spesa per pensioni e reddito di cittadinanza Ma

Irrompe anche il Cyber Monday 2018 degli Asus ZenFone il 26 novembre : i modelli in offerta : Ci sono ben tre Asus ZenFone che possiamo prendere in esame oggi 26 novembre per quanto riguarda il Cyber Monday 2018. La divisione italiana del produttore asiatico, infatti, ha deciso di lanciare alcune interessanti offerte valide in queste ore per chi intende portarsi a casa alcuni tra gli ultimi arrivati sul mercato, dando in questo modo continuità alle promozioni di cui vi abbiamo parlato di recente a proposito di GearBest. Cerchiamo dunque ...

F1 - Kubica ammette : “è stato difficile rifiutare l’offerta della Ferrari - io però voglio correre” : Il pilota polacco ha commentato l’ufficialità del suo ritorno in Formula 1 come pilota titolare, svelando anche un particolare retroscena Robert Kubica si riprende la Formula 1, questa volta lo fa dalla porta principale diventando il pilota ufficiale della Williams. Insieme a George Russell proverà a far crescere il team di Grove, in difficoltà nel corso di questa stagione e relegato nei bassifondi della classifica ...

HO. MOBILE - offerta da 5 - 99 euro al mese a partire dal 23 novembre 2018 | Dettagli della nuova promozione 'Operator attack' : Dal 23 novembre Ho. MOBILE ha deciso di lanciare una nuova offerta da 5,99 euro al mese in versione 'Operator attack' HO. MOBILE, offerta da 5,99 euro al mese a partire dal 23 novembre 2018. Fonte ...

Sclerosi multipla : a Napoli il Policlinico Federico II premiato per la qualità della sua offerta : La Sclerosi multipla colpisce oltre 1 milione di persone in tutto il mondo, di cui 450.000 nella sola Europa. Si tratta del disturbo neurologico cronico più diffuso tra i giovani adulti. Si sviluppa ...

offerta WIND per acquistare iPhone 8 : info - costo e dettagli della promo per clienti : Nuova Offerta di WIND che 'regala' agli abbonati iPhone 8, uno dei più innovativi smartphone Apple: tutti i dettagli WIND e iPhone 8: ecco i dettagli dell'Offerta Foto Wired WIND, ecco come come avere ...

Orario invernale ITALO - aumento dell'offerta a 92 treni Alta Velocità al giorno : Grazie all'incremento della flotta ITALO con la progressiva entrata in servizio dei 17 nuovi elettrotreni "EVO" prodotti a Savigliano da Alstom che, in aggiunta ai 25 "AGV 575" realizzati sia nello ...

Alitalia - ok dei commissari della compagnia all'offerta di Fs : Fs, secondo quanto si apprende, ha ricevuto la lettera dei commissari straordinari di Alitalia in cui si dice che la loro offerta «è stata positivamente valutata» dagli stessi commissari «sentito il ...

Alitalia - c'è l'ok all'offerta di Ferrovie dello Stato : Gianfranco Battisti ha spiegato che il piano industriale per Alitalia sarà pronto a fine gennaio. L'ad di Ferrovie punta...

Milan - i dettagli dell'offerta di Leonardo per Ibrahimovic : Secondo la Gazzetta dello Sport, proseguono i contatti tra Leonardo e Raiola per Ibrahimovic. L'offerta è di 1,5 milioni per 6 mesi, Zlatan vuole un contratto di 18 mesi.

VODAFONE - torna 'Simple +20' : offerta attiva fino al 16 novembre 2018 - Costi e dettagli della promozione : L'operatore rosso ha deciso di rilanciare l'offerta 'VODAFONE Simple +20'. promozione attivabile dal 13 al 16 novembre VODAFONE, torna 'Simple +20: offerta attiva fino al 16 novembre 2018. Fonte foto: ...

Cobalto - il 25% dell'offerta mondiale fuori dal mercato fino a metà 2019 : L'interruzione delle forniture dipende dall'improvvisa scoperta di tracce di uranio nel materiale estratto dalla miniera più grande del mondo, nella Repubblica democratica del Congo. Si tratta della ...

offerta TIM - la promozione della linea 'Senza Limiti' rivolta a tutti : Silver - Gold e Platinum : TIM ripropone il set di offerte Senza Limiti Silver, Gold e Platinum per già clienti, nuove attivazioni e portabilità. Dettagli, costi e scadenze offerte telefonia mobile TIM, le soluzioni Senza ...

The Witcher - Dying Light - This War of Mine e altri giochi in offerta su Steam per celebrare l'indipendenza della Polonia : Su Steam sono comparse delle interessantissime offerte che riguardano i giochi sviluppati da studi polacchi.Le offerte sono state rese disponibili per celebrare un'importante ricorrenza, ovvero i cento anni dell'indipendenza della Polonia. Come potete facilmente immaginare, all'interno delle promozioni sono presenti i titoli della serie di The Witcher, ma non solo.Nell'elenco dei titoli, che potete vedere per intero sulla pagina Steam dedicata, ...

Real Madrid - un tecnico della Premier League ha rifiutato la maxi offerta di Perez : Il Real Madrid ha provato nuovamente a convincere Mauricio Pochettino ad accettare la panchina dei Blancos con una maxi offerta consistente in 18 milioni di euro l’anno. L’attuale allenatore del Tottenham, però, ha declinato preferendo restare al Tottenham. Secondo il Sun il manager era la prima scelta di Florentino Perez dopo l’esonero di Julen Lopetegui. Già la scorsa estate il presidente Madridista aveva cercato, senza ...