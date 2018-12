Lo spray al peperoncino è un' arma? Nel resto del mondo funziona così

Lo spray al peperoncino è stato usato a scuola almeno 15 volte in un anno : Due casi in poche ore: in una scuola di Soncino, in provincia di Cremona, e in una di Pavia. Due episodi che appaiono ancora più insensati, dopo che l'uso di uno spray al peperoncino ha causato la ...

Lo spray al peperoncino è stato usato a scuola almeno 15 volte in un anno : Due casi in poche ore: in una scuola di Soncino, in provincia di Cremona, e in una di Pavia. Due episodi che appaiono ancora più insensati, dopo che l'uso di uno spray al peperoncino ha causato la morte di 6 persone e il ferimento di decine di altre in una discoteca in provincia di Ancona. Un episodio che avrebbe dovuto fungere da freno e invece la tragedia della 'Lanterna Azzurra' sembra aver ...

Corinaldo - Matteo Salvini : “Chi abusa dello spray al peperoncino va arrestato” : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, vuole la linea dura sulla regolamentazione dell'uso dello spray urticante dopo la strage nella discoteca di Corinaldo: "Lo spray al peperoncino ha salvato tante donne da violenze e stupri. Va usato in maniera intelligente. Chi ne abusa per quello che mi riguarda non va richiamato, ma va arrestato anche se minorenne".Continua a leggere

spray urticante al peperoncino spruzzato in due scuole : 53 persone soccorse : A due giorni dalla tragedia di Corinaldo, dove sei persone sono rimaste uccise a causa del panico scatenato dopo la diffusione di una sostanza urticante, in due scuole scatta l’effetto emulazione: Spray al peperoncino è stato spruzzato all’interno dell’Istituto tecnico industriale G. Cardano di Pavia e in una scuola di Soncino, in provincia di Cremona. Nel primo caso sono state soccorse 48 persone – di cui 33 studenti ...

