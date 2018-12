Lo sbarco sulla spiaggia | Jovanotti popstar e deejay

Grazie alle tecnologie ray tracing in tempo reale dell'ultima architettura GPU Turing di NVIDIA è stato possibile ricreare lo sbarco sulla luna : Quattro anni fa NVIDIA aveva utilizzato le sue GPU per sfatare il mito che l'Apollo 11 non fosse realmente atterrato sulla luna, mentre oggi, con l'evoluzione delle sue stesse tecnologie, è davvero possibile ricreare con facilità i momenti dello sbarco.Infatti, a quasi mezzo secolo di distanza dal giorno in cui Neil Armstrong mise per primo il suo piede sulla luna, Grazie alle tecnologie ray tracing in tempo reale dell'ultima architettura GPU ...