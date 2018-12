Liverpool-Napoli in diretta su Sky Sport dalle 21 | fischia lo slovacco Skomina

Liverpool-Napoli - Champions League calcio : quando si gioca? Data - programma - orario e tv : Martedì 11 dicembre (ore 20.30) si giocherà Liverpool-Napoli, big match valido per la sesta giornata della Champions League 2018-2019 di calcio. Gli azzurri volano ad Anfield Road per conquistare la qualificazione agli ottavi di finale della massima competizione continentale: i partenopei sono obbligati a vincere o a pareggiare per passare il turno, altrimenti devono perdere con un gol di scarto ma non 1-0. I ragazzi di Carlo Ancelotti hanno ...

Pronostici Champions League 11 dicembre : Liverpool-Napoli promette molte reti : Martedì 11 dicembre torna protagonista la Champions League con le partite valide per l'ultima giornata della fase a gironi. Tempo di Pronostici dunque per le otto sfide in calendario, alcune delle quali decreteranno i nomi delle squadre che andranno avanti in questo torneo. In altre partite invece le motivazioni conteranno forse più dell'aspetto tecnico. I Pronostici di Champions Galatasaray-Porto: giochi ormai chiusi nel girone di queste due ...

Napoli - tutti convocati per Liverpool : c’è anche Albiol : Younes non è in lista Uefa Battuto il Frosinone, la testa è a Liverpool dove martedì sera il Napoli si giocherà una fetta molto importante della stagione. Il Napoli è attualmente in testa al girone C con 9 punti, uno di vantaggio sul Psg e tre sul Liverpool. Martedì sera, il Napoli sarà automaticamente qualificato pareggiando o vincendo ad Anfield Road contro la squadra di Klopp. In caso di sconfitta, ci saranno una serie di calcoli da ...

Napoli - via all'operazione Liverpool : rientra Albiol - convocato Ghoulam : Nemmeno il tempo di godersi il 4-0 al Frosinone che bisogna pensare già al Liverpool. Il Napoli, a poche ore dalla sfida del San Paolo contro i ciociari, è tornato ad allenarsi questa mattina a Castel ...

Champions League Liverpool-Napoli - dirige Skomina. Inter-Psv : Zwayer : ROMA - Sono state rese note le designazioni arbitrali per Liverpool-Napoli e Inter-Psv , gare valevoli per la sesta e ultima giornata della fase a gironi di Champions League. Per la gara degli azzurri ...

Napoli - Hamsik è già al Liverpool : «Non vediamo l'ora di giocarla» : «Era importante vincere oggi. Due settimane fa abbiamo avuto un passaggio a vuoto contro il Chievo davanti al nostro stesso pubblico, quindi sono contento di aver ottenuto tre punti contro il...

Champions League : Zwayer arbitra Inter-Psv - Liverpool-Napoli a Skomina : Sarà il tedesco Felix Zwayer l'arbitro di Inter-Psv Eindhoven, gara valida per la sesta e ultima giornata del girone B di Champions League e decisiva per i nerazzurri di Spalletti ai fini della ...

Scommesse : Liverpool netto favorito sul Napoli - può finire 2-1 : Il risultato finale sembra chiuso Non lasciatevi ingannare dalle apparenze. È la frase che viene in mente mentre leggiamo le Scommesse di SNAI a proposito di Liverpool-Napoli il match di martedì prossimo che deciderà il futuro europeo della squadra di Ancelotti (e ovviamente anche quella di Klopp). A una prima lettura, i Reds sembrano i netti favoriti del match, e in effetti lo sono. Il risultato sembra chiuso. Ma poi, guardando le quote dei ...

Napoli - a Liverpool senza paura : niente calcoli - il cuore prima di tutto : La risposta migliore che si potesse dare al Liverpool: quattro gol, quanti quelli segnati dai Reds. Si è già accesa la super sfida di martedì all'Anfield Stadium, che...

Napoli - Ancelotti : 'A Liverpool non metteremo il bus davanti alla porta' : Napoli - 'A Liverpool non metteremo il bus davanti alla porta. Siamo una squadra propositiva e proveremo a controllarli come abbiamo fatto all'andata' . Così Carlo Ancelotti , allenatore del Napoli , ...

Napoli - Ancelotti : 'Trappola evitata - a Liverpool niente bus davanti alla porta. Ricordo la Champions 2007...' : Vittoria convincente per il Napoli di Carlo Ancelotti . Dopo il netto 4-0 al Frosinone, l'allenatore ha parlato a Sky Sport : ' Oggi poteva essere una trappola, ci eravamo cascati contro il Chievo e volevamo fosse diverso . Ci sono tante cose positive, come i nuovi che sono entrati per la prima volta'. SUL Liverpool -...

Napoli - Ancelotti : "Applauso ai nuovi entrati - a Liverpool niente bus davanti alla porta" : "Abbiamo iniziato la partita nel modo giusto e poi l'abbiamo gestita bene. Un applauso a tutti e tre i ragazzi rientrati dopo molto tempo". Tante note positive per Carlo Ancelotti nella vittoria del ...