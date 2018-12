Liverpool-Napoli | Ancelotti | “Abbiamo mostrato personalità e convinzione | ora manca

Liverpool-Napoli - dove vederla in tv e probabili formazioni : I partenopei si giocano la qualificazione ad Anfield con i vicecampioni in carica. Klopp: "Il Napoli meriterebbe di passare"

Klopp parla dell’arbitro in conferenza : sente la pressione di Liverpool-Napoli? : In conferenza stampa Jurgen Klopp sorride, eppure dice una frase che non ti aspetti. O meglio: che non ti aspetteresti da uno come lui, da un tecnico istrionico, non superficiale ma soprattutto non lamentoso. Eppure, Klopp lo dice in maniera chiara: «Se domani le cose andranno come devono, a meno di episodi clamorosi, come ad esempio qualche decisione arbitrale particolare, alla fine passeremo il turno. Però dobbiamo meritarcelo, dobbiamo ...

Napoli - Ancelotti sfida il Liverpool : «Mettiamo la ciliegia sulla torta» : Inviati a Liverpool Alla vigilia della gara decisiva per il passaggio agli ottavi di Champions, Carlo Ancelotti ha parlato in conferenza stampa. «Klopp ha parlato dell'arbitro?...

Champions League – Verso Liverpool-Napoli - Ancelotti fiducioso : “so quello che dobbiamo fare per passare” : Calro Ancelotti Verso Liverpool-Napoli: le parole del tecnico emiliano alla vigilia della sfida di Champions League Domani la sfida decisiva, tra Napoli e Liverpool: la squadra di Carlo Ancelotti si gioca le sue ultime chance nell’ultima partita della fase a gironi di Champions League, per staccare il pass per gli ottavi di finale. Sarà Skomina l’arbitro del match e se Klopp è apparso preoccupato in merito a questa scelta, ...

Dossena : 'Cancelo? Con me avrebbe giocato come 10. Su Liverpool-Napoli...' : Andrea Dossena, ex esterno di Napoli e Liverpool, ha parlato a Sky Sport: ' Cancelo? avrebbe potuto giocare come 10 ai miei tempi e anche prima, è un rifinitore. E invece fa l'esterno come facevo io. Per la Juve è un acquisto straordinario, mentre l'Inter deve ...

Napoli - Ancelotti non teme Anfield : 'L'atmosfera sarà unica. Affronteremo il Liverpool senza timori' : Tra l'altro ci saranno circa 3mila tifosi allo stadio e avremo 40 milioni di sostenitori del Napoli nel mondo che ci trascinano'. LA FORMAZIONE. Ancelotti non svela nulla. 'Non l'ho ancora decisa', ...

Liverpool-Napoli - Ancelotti : “Ora bisogna mettere la ciliegina sulla torta” : Ancelotti CONFERENZA – E’ iniziata la vigilia di Liverpool-Napoli, gara fondamentale per il passaggio del turno degli azzurri. Carlo Ancelotti nel pomeriggio ha parlato in conferenza stampa. E’ una gara fondamentale per la stagione del Napoli quella di Anfield contro il Liverpool. L’ultima tappa, nella tana dei Reds, sarà enormemente complicata per la formazione azzurra, chiamata ad […] L'articolo Liverpool-Napoli, ...

Liverpool-Napoli - le probabili formazioni del match di Champions League : Tutto ancora in gioco, il discorso qualificazione si decide negli ultimi novanta minuti. Merito di un Napoli che è riuscito a tenere aperto un girone con due squadroni come PSG e Liverpool e che, anzi,...

Liverpool - Napoli : la vigilia : Loro saranno in tanti, ma ci saranno anche 3000 tifosi napoletani allo stadio e 40 milioni in giro per il mondo Lo sapevi? Il Napoli è l'ottava squadra guidata da Ancelotti in UEFA Champions League ...

Albiol : «Il Napoli è cresciuto tanto - per questo ora ce la giochiamo a Liverpool» : In conferenza stampa Raul Albiol in conferenza stampa alla vigilia di Liverpool-Napoli: «Siamo pronti per affrontare queste partite, sappiamo che domani sarà una serata dura, difficile da giocare. Dobbiamo essere veloci di testa, loro saranno aggressivi dall’inizio». Il Napoli ha imparato a difendere basso? «È importante imparare a difendere bene basso, in modo da interpretare tutte le situazioni possibili in partita. La cosa più ...

Ancelotti : «Liverpool non è uno spartiacque - so quanto è forte il Napoli» : In conferenza stampa Carlo Ancelotti in conferenza stampa alla vigilia di Liverpool-Napoli: «Non dobbiamo essere preoccupati dell’arbitraggio, anche se un errore del direttore di gara può compromettere la partita. A me l’ultima volta è andata così. Dal punto di vista tattico, non so cosa voglia fare il Liverpool ma so cosa vogliamo fare noi. La partita d’andata, da questo punto di vista, ci è di conforto. Ma non so se sarà ...

Liverpool-Napoli - Champions League 2018-2019 : partita della verità per i partenopei - chiamati a fare risultato ad Anfield per volare agli ottavi : Una delle partite più attese dell’intera fase a gironi della Champions League 2018-2019, due squadre con un gioco spumeggiante e spettacolare che si incontrano in uno degli stadi più affascinanti e caldi d’Europa in una sorta di spareggio per accedere agli ottavi di finale della massima competizione continentale per club. Domani sera (calcio d’inizio alle ore 21.00 ad Anfield) si deciderà il destino di Liverpool e Napoli nel ...

Liverpool-Napoli - Klopp : 'Se l'arbitro non sbaglia - dovremmo farcela. Sfruttiamo il fattore Anfield' : Novanta minuti alla fine della fase a gironi della Champions League, ancora tutto aperto in un girone C davvero avvincente. Con il Napoli al momento primo con 9 punti, ma atteso dalla decisiva gara di ...