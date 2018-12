LIVE Nuoto | Mondiali Hangzhou 2018 in DIRETTA | Detti e Cusinato da medaglia | Federica

Nuoto - Cesare Butini alla vigilia dei Mondiali 2018 ad Hangzhou : “Puntiamo alle finali. Il LIVEllo è molto alto!” : Da domani si comincia. L’edizione 2018 dei Mondiali di Nuoto in vasca corta ad Hangzhou (Cina), programmata dall’11 al 16 dicembre, sta per animare una settimana nella quale gli atleti in piscina vorranno regalare grandi emozioni. La Nazionale italiana è sbarcata in terra cinese e l’adattamento procede per il meglio. La compagine nostrana, reduce dai trionfi della rassegna continentale di Glasgow, vuol dare continuità alle ...

Nuoto - Margherita Panziera : “Sono più convinta di me stessa. Ai Mondiali? Voglio divertirmi e competere ad alto LIVEllo” : Le lancette dell’orologio viaggiano molto velocemente e a partire dall’11 dicembre, ad Hangzhou (Cina), il mondo del Nuoto si esibirà nella rassegna iridata in vasca corta a chiosa del 2018. La Nazionale italiana si presenta ai nastri di partenza con diverse ambizioni. Gli Europei a Glasgow hanno messo in mostra una squadra che è andata oltre le sue solite punte di diamante. Giovani e seconde linee si sono prese la scena. Tra di ...

LIVE Italia-Ungheria - Europa Cup pallanuoto 2018 in DIRETTA : le azzurre per sfatare il tabù magiaro : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di Europa Cup di pallanuoto femminile tra Italia e Ungheria: per la partita di stasera alle ore 18.30 il CT del Setterosa Fabio Conti conferma la squadra che ha espugnato Eindhoven nella prima giornata dell’Europa Cup di pallanuoto femminile e schiera dodici delle tredici atlete anche a Verona. Stop all’ultimo momento infatti per Domitilla Picozzi, per un problema a una mano, al suo ...

LIVE Nuoto - Campionati Italiani vasca corta 2018 : 1° dicembre - Quadarella non sbaglia un colpo! Detti c’è! Torna Paltrinieri - Scozzoli batte ancora Martinenghi : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda ed ultima giornata di gare dei Campionati Italiani in vasca corta 2018 di Nuoto. Nella piscina da 25 metri romagnola day-2 decisamente intenso con i grossi calibri del nostro movimento protagonisti. Entreranno in scena, o per meglio dire in vasca, i “Gemelli Diversi” del Nuoto italiano Gregorio Paltrinieri e Gabriele Detti. Greg, di ritorno dagli ottimi risultati ottenuti nelle ...

LIVE Italia-Francia pallanuoto - Europa Cup 2019 in DIRETTA : 9-3 a fine terzo quarto. Grande prova del Settebello! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di Europa Cup di pallanuoto tra Italia e Francia: stasera alle ore 20.00 ad Imperia l’Italia della pallanuoto maschile ospita i transalpini nel match valido per la seconda giornata della competizione. All’esordio gli azzurri sono stati sconfitti a Podgorica ai tiri di rigore per 11-8 dai padroni di casa del Montenegro dopo l’8-8 dei tempi regolamentari.L’Italia ha ...

