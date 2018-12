L' incertezza politica manda giù le borse

Fitch taglia stime Pil Italia 2018 e 2019 per incertezza politica e protezionismo : La ragione principale per non fare troppo affidamento sui benefici di una politica fiscale più accomodante sull'economia è il recente aumento della volatilità nel mercato dei bond, che sta aumentando ...

Mutui - saldi di fine stagione Tramonta l'epoca dei tassi bassi E avanza l'incertezza politica : View Larger Image Mutui, saldi di fine stagione Tramonta l'epoca dei tassi bassi E avanza l'incertezza politica LE BANCHE tendono a muoversi preventivamente sui prodotti più pesanti, come i Mutui a tasso fisso, mentre non si vedono ancora ripercussioni sul variabile, né sul credito al consumo, dove gli ...

Giovanni Tria : "Lo spread? Non dipende dalla manovra ma dall'incertezza politica" : Per il ministro dell'Ecomia, Giovanni Tria, l'aumento dello spread non dipende dalla manovra messa a punto dal governo. Lo ha spiegato alla festa del Foglio, a Firenze. Le ragioni dell'incremento del differenziale tra titoli di stato italiani e tedeschi sono altre. Tria, crede, infatti "che derivi da un'incertezza politica perché non ci sono fondamentali dell'economia o una rottura dei conti pubblici che lo giustifica".Il ministro ha poi ...

L’allarme dell’Fmi : “L’incertezza politica aumenta i rischi per le banche. Pericolo contagio in Europa” : Continua il percorso a ostacoli della manovra. Dopo la bocciatura del Def da parte dell’Ufficio parlamentare di bilancio, è arrivato l’allrme del Fondo monetario internazionale. Nel Global Financial Stability Report (Gfsr) si legge la preoccupazione per il circolo vizioso debito-banche in Italia che rischia di contagiare l’Eurozona. L’Italia viene ...

