L' euro si rafforza leggermente nei confronti del dollaro

Tunisia : Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo rafforza il sostegno alla micro-finanza : In un paese con una popolazione di 11 milioni di persone, il settore delle piccole e medie imprese , Pmi, , si legge nella nota della Bers, ha un ruolo fondamentale per l'economia. Tuttavia, solo il ...

Ue : Commissione - rafforzare ruolo globale dell'euro : rafforzare il ruolo globale dell'euro affinché rifletta pienamente il peso politico, economico e finanziario dell'Unione europea: è questo l'obiettivo che si è posto oggi la Commissione di Jean-Claude ...

Economia : de Galhau - Banca di Francia - al 'Corriere della Sera' - le regole Ue si rispettano e l'euro rafforza l'Italia : Roma, 30 nov 09:18 - , Agenzia Nova, - Il governatore della Banca di Francia, François Villeroy de Galhau, in un suo intervento sul "Corriere della Sera" scrive che l'Italia e... , Res,

Iran rafforza cooperazione tecnico-militare con europa - : Il Comandante della Marina Militare Iraniana Hossein Khanadi ha annunciato che l'Iran invierà la sua flotta in Italia nel prossimo futuro. Hannadi ha sottolineato che la Marina Iraniana e quella ...

Generali punta a rafforzare propria leadership in europa : Miilano, 21 nov., askanews, - Tra le priorità e i target strategici del nuovo piano triennale del gruppo Generali, il Leone ha come priorità una 'crescita profittevole' attraverso il rafforzamento ...

europa - un “Piano Marshall” su reti e infrastutture per rafforzare integrazione e sviluppo : L'Europa, per l'impresa italiana, è uno scenario di riferimento essenziale. Un'Europa che, al di là dei miti fondativi, ha bisogno di riflettere profondamente sulla sua crisi e su un funzionamento di strutture e burocrazie che incontrano crescenti critiche in larghi settori dell'opinione pubblica.Per ragionare di riforme e rilancio vale la pena partire da un intervento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, davanti a ...

In diciotto contro l’Italia - l’eurozona si rafforza : Finora le scelte di politica di bilancio del governo italiano sono state discusse per le loro conseguenze sull'economia e la politica del nostro Paese. Al Consiglio dei ministri finanziari dell’Eurozona, la richiesta di una revisione della nostra proposta di bilancio verrà reiterata. In questo dibattito, tuttavia, è sfuggito l’altro versante del problema. Ovvero cosa succederà in Europa, se il nostro governo insisterà nella ...

Carige - via libera al rafforzamento patrimoniale da 400 milioni di euro : Oggi il consiglio di Amministrazione dovrebbe dare l’ok all’emissione di un’obbligazione da 400 milioni di euro per mettere in sicurezza i conti

Leader Ue cercano di rafforzare eurozona mentre Italia mette in discussione regole : I Leader dell'Unione europea sono oggi a confronto su come rendere la zona euro più resiliente alle crisi, un tema tornato a emergere con urgenza dopo la sfida lanciata dall'Italia, terza economia dell'area, sulle regole di bilancio Ue alla base della moneta unica. I Leader dei Paesi Ue " Regno Unito escluso " dovrebbero fare il punto sul processo di completamento dell'unione bancaria ...

Unieuro si rafforza nel Nord Est e inaugura a Piacenza nuovo hub logistico gestito da Generali Real Estate : Giornata di guadagni per Unieuro che a Piazza Affari sale del 2%. Il gruppo si rafforza nel Nord Est e inaugura il nuovo hub distributivo centrale situato nel polo logistico piacentino "Le Mose". Il ...

Savona - voglio rafforzare l'euro : ANSA, - STRASBURGO, 3 OTT - "Non intendo intraprendere alcuna azione contro l'euro, anzi voglio rafforzarlo". Lo ha detto il ministro agli Affari europei Paolo Savona nell'incontro con gli ...

