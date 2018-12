L' estinzione esiste

huffingtonpost

(Di lunedì 10 dicembre 2018) Nessuno è così sciocco da credersi immortale, eppure certi comportamenti della razza umana lo lasciano credere. Da lunedì 10 dicembre per tre giorni, sarà nei cinema italiani Dinosaurs, il road movie diretto da Francesco Invernizzi per la Magnitudo Film sui protagonisti dell'ultima grandedi massa.I dinosauri sono apparsi 230 milioni di anni fa e hanno regnato per 165 milioni di anni. Provate a contare fino a un milione e poi fatelo per 165 volte. Capirete che sono numeri tali da rendere ridicola la linea evolutiva umana, di appena 7 milioni di anni, limitabile a due per il concetto di uomo come lo intendiamo oggi. Nel film, realizzato con la consulenza del paleontologo divulgatore Stefano Piccini - quello che ha ispirato il Doctor Steve dei science comic - si racconta il percorso che riporta pochi frammenti di ossa fossilizzate ad essere un ...