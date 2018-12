Lega-M5s | i popolusti impoveriscono l’Italia degli onesti

FINANZA E POLITICA/ Meno Pil e fuga di capitali - gli effetti delle liti M5s-Lega - IlSussidiario.net : La versione definitiva della Legge di bilancio non sembra vicina. E i dissidi tra Lega e M5s non aiutano l'economia italiana a risollevarsi

SCENARIO/ La lezione di Napolitano a Lega e M5s per governare in recessione - IlSussidiario.net : Il vero rischio di M5s e Lega? Esiste un buon 20 per cento di italiani che sono sì delusi dai partiti d'opposizione, ma decisamente avversi al governo.

Il Partito di Renzi? Prenderebbe il 9% - quarta forza politica dopo Lega - M5S e Pd : Secondo un recente sondaggio condotto da Scenari Politici-Winpoll, un PdR varrebbe circa il 9% dei voti. Molti elettori di forza Italia e Partito Democratico convergerebbero su un eventuale PdR, mentre quasi nessun elettore di Lega e Movimento 5 Stelle Prenderebbe in considerazione un Partito di Renzi.Continua a leggere

Il dossier alta velocità divide Lega-M5s - ma riavvicina Salvini agli imprenditori : L'incontro al Viminale dopo le manifestazioni No Tav di Torino e quella della Lega a Roma. Il ministro dell'Interno ribadisce: sono favorevole all'alta velocità -

Tajani : 'Governo M5S-Lega sciagurato - stanno facendo precipitare l'Italia in Serie C' : Il Presidente del Parlamento Europeo, il forzista Antonio Tajani, è stato il primo a prendere la parola all'evento "l'Italia e l'Europa che vogliamo", organizzato a Roma dai vertici di Forza Italia. Nel corso dell'intervento, egli ha affrontato molteplici argomenti puntualizzando la propria attenzione maggiormente su due questioni. In primo luogo ha parlato dei punti di criticità della manovra di bilancio che il governo gialloverde sta ...

Lega - la piazza ha già archiviato Berlusconi. E per molti anche il futuro è con il M5S : Oltre 30mila persone da tutta Italia sono arrivate in piazza del Popolo a Roma per partecipare alla manifestazione della Lega con Matteo Salvini....

Lega - vox tra i militanti in piazza : “Soddisfatti - ma abbiamo mani Legate da alleanza con M5s. Tav? Favorevoli” : Le voci dalla piazza di Matteo Salvini promuovono il leader della Lega e bocciano il Movimento 5 stelle: “abbiamo mani Legate da alleanza di circostanza, nel governo si vede chi sono i professionisti della politica e chi sono gli improvvisati”. In tantissimi approvano l’operato di Salvini al Governo, promuovendo come miglior atto il ‘Decreto Sicurezza’. “È riuscito a chiudere i porti, basta con l’immigrazione” dicono da piazza del Popolo, dove ...

Matteo Salvini - il retroscena : trenta parlamentari pronti a lasciare il M5s per la Lega : Matteo Salvini non può dirlo ma è preoccupato per la tenuta di Luigi Di Maio e dei gruppi del Movimento 5 stelle. Con il vicepremier grillino il leader della Lega sta portando avanti la linea dura ...

Fiducia sulla manovra Tria minaccia Lega-M5s : si rischia l'aumento Iva : E anche della maggioranza e del governo che - ufficialmente - ha confermato la Fiducia al ministro dell'Economia. Salvo poi metterlo in difficoltà con una manovra che sembra sempre di più un'...

Pensioni - governo incassa Ok manovra alla Camera : Lega spiazzata dal M5S su assegni d'oro : Le ultime notizie sulle Pensioni, ad oggi sabato 8 dicembre, riguardano il primo via libera della Camera alla Legge di Bilancio 2019 nella versione contestata da Bruxelles: 330 voti favorevoli e 219 contrari alla fiducia posta dal governo. L'esecutivo Conte sta lavorando con la revisione delle stime di spesa per la riforma Pensioni con Quota 100 e sul reddito di cittadinanza. La manovra sbarcherà al Senato lunedì e, a proposito di questo, si ...

Deputati fanno sesso nei bagni della Camera : «Lei è del M5S - lui della Lega». E impazza il toto-nomi : Il M5S chiede penale di 100mila euro 'Ovviamente ne conosciamo i nomi, non li facciamo perché la privacy è un diritto - ha scritto la giornalista - Tanto più che non si parlava di politica, anzi non ...

Sondaggi elettorali : la Lega raddoppia i voti rispetto alle politiche - M5s crolla sotto il 25% : Gli ultimi Sondaggi elettorali evidenziano due aspetti: da una parte la continua crescita della Lega che raddoppia i suoi consensi rispetto alle elezioni politiche del 4 marzo; dall'altra il costante calo del Movimento 5 Stelle che per la prima volta dopo il voto scende sotto la soglia del 25%.Continua a leggere

L'ira dei parlamentari M5s sull'eco tassa : "La Lega prima firma un emendamento e poi Salvini lo disconosce" : Condiviso e sottoscritto dalla Lega. I parlamentari M5s sono disorientati: "Ci accusano di aver fatto un blitz in commissione e di aver inserito l'eco tassa sulle auto inquinanti per incentivare il trasporto ecologico ma i leghisti erano d'accordo". Ed ecco i documenti.Come si legge la proposta di modifica alla manovra a firma del leghista Viviani sulla pesca marittima è stata riformulata inserendo il "bonus malus sulle emissioni di CO2 ...

Ecotassa : Lega e M5s in cerca della quadra : Ambiente sì, ma no a nuove tasse. La misura vuole incoraggiare a comprare meno auto inquinanti. La norma ha però tre effetti non certo positivi -