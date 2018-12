Lega | blitz Gdf a Bergamo nello studio di due commercialisti “Tesoriere Centemero non

Lega : Bergamo - blitz della Finanza in studi due commercialisti : La Guardia di Finanza di Genova in questi minuti sta acquisendo documenti perquisendo gli studi di due commercialisti di fiducia della Lega a Bergamo. Gli studi sono riconducibili a Alberto Di Rubba e Andrea Manzoni. Sul posto ci sarebbe anche il procuratore aggiunto Francesco Pinto e dal sostituto Paola Calleri che stanno coordinando le operazioni. L'intervento della Finanza è scattato per la nuova inchiesta sul presunto ...

Fondi Lega - blitz in banca del centro sociale : “Qui ci sono i soldi rubati dal partito. Salvini li restituisca” : Una sorta di flash mob, con tanto di blitz in una banca di Milano, la Sparkasse di via Rovello, per chiedere al leader della Lega, Matteo Salvini, di “restituire i Fondi pubblici sottratti agli italiani. In questo istituto li troverete” hanno detto i manifestanti, che hanno aggiunto: “Salvini fa parte della casta”. L'articolo Fondi Lega, blitz in banca del centro sociale: “Qui ci sono i soldi rubati dal partito. ...