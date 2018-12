Le straordinarie foto dell’aurora boreale a Kirkjufell | Islanda

wired

: Un assaggio della serata di sabato in compagnia delle straordinarie voci di The Amazing Grace @#Gospel #Choir L'en… - macellairoma : Un assaggio della serata di sabato in compagnia delle straordinarie voci di The Amazing Grace @#Gospel #Choir L'en… - AuLuCaRo : @azzurroneve Le tue foto sono straordinarie ???????? anche il paesaggio aiuta ?????? Buona settimana Giuditta ?? - LaVoceRC : 8 dicembre: le straordinarie immagini dell'Etna innevata e di Reggio Calabria dall'alto, panorami mozzafiato [FOTO]… -

(Di lunedì 10 dicembre 2018) L'auroraL'auroraL'auroraL'auroraL'auroraL'auroraL'auroraL'auroraL'auroraL’aurora polare, spesso denominata aurorao australe, è un fenomeno ottico dell’atmosfera terrestre caratterizzato da bande luminose rapidamente mutevoli, tipicamente di colore rosso-verde-azzurro, detti archi aurorali.Il fenomeno è causato dall’interazione di particelle cariche, elettroni di origine solare, con la ionosfera terrestre: queste particelle eccitano gli atomi dell’atmosfera che, diseccitandosi, in seguito, emettono luce. Le aurore sono visibili a occhio nudo in due ristrette fasce attorno ai poli magnetici della Terra, dette ovali aurorali.La stagione migliore per osservarle è ...