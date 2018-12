Le borse di The Bridge secondo le influencer

vanityfair

(Di lunedì 10 dicembre 2018) Elisa TavitiValentina MarzulloValentina MarzulloVeronica FerraroLaura ComolliLaura ComolliLaura ComolliLaura ComolliUna collezione colorata, glamour e versatile quella dell’autunno-inverno di The, che ha deciso di affidare a quattro famoseil compito di raccontarla e interpretarla. Ognuno a proprio modo, con il proprio stile e savoir faire tutto social.LEGGI ANCHELa borsa del giornoEd è così che le ragazze si sono fatte ambasciatrici dello spirito Made in Italy del marchio toscano portandolo in giro per il mondo. Come Valentina Marzullo, di The Chic Attitude, che ha scelto la saddle bag in pelle bordeaux e cavallino rosa della linea Barga per il suo viaggio a Marrakech poiché si abbinava perfettamente all’atmosfera boho-chic della meta.O Veronica Ferraro, di The Fashion Fruit, tra le prime ad aver mosso i passi nel mondo dei fashion blog, a cui è stato chiesto ...