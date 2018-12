Lazio | Immobile il trascinatore solitario | l' unico a non mollare mai

Serie A - Lazio-Sampdoria 2-2 : Saponara risponde ad Immobile al 99' : Una partita infinita. La Lazio crede di avere la vittoria in pugno dopo il rigore di Immobile al 51' della ripresa ma ci pensa Saponara al 54' a fissare il 2-2 della Sampdoria, cancellando l'illusione ...

Diretta/ Lazio Sampdoria - risultato live 0-1 - info streaming video tv : Immobile trova solo il palo - IlSussidiario.net : Diretta Lazio Sampdoria, streaming video e tv: i biancocelesti sono reduci dal pareggio di Verona e vogliono riprendere immediatamente la marcia.

Lazio unita a cena - Immobile : 'Ci danno per spaccati - ma io non vedo crepe' : Quattro partite di fila senza vittorie tra Serie A ed Europa League, con tre pareggi in campionato e il ko sul terreno dell'Apollon Limassol, un punto di ritardo dalla quarta piazza occupata dal Milan.

Lazio - il post di Immobile per rispondere alle critiche! [FOTO] : Ciro Immobile ha postato una foto molto significativa per la sua Lazio in un momento critico dell’annata della squadra di Simone Inzaghi Ciro Immobile non ci sta, non vuole sentir parlare di una Lazio spaccata al proprio interno. Con un post Instagram il centravanti laziale ha risposto a queste voci: “C’è chi sussurra che siamo spaccati, ma io non vedo crepe. Big family“. Questo il commento alla foto nella quale la ...

Immobile-gol - ma la Lazio è in frenata : Verona Doveva essere la gara giusta per alleggerire una settimana impegnativa, invece ieri la Lazio si è bloccata ancora, lasciando nel freddo di Verona due punti pesantissimi e scivolando al quinto posto, scavalcata dal Milan. Sì, perché la squadra di Inzaghi arrivava alla sfida con il Chievo dopo due gare deludenti: il pareggio in casa proprio contro i rossoneri decimati e la sconfitta a Cipro contro l'Apollon. Due risultati non buoni, ma che ...

Lazio - Immobile : 'Oggi male - due punti buttati. Prendiamoci le nostre responsabilità' : Ciro Immobile, attaccante della Lazio, ha parlato dopo la gara contro il Chievo ai microfoni di Sky Sport: 'Primo tempo buttato via, nel secondo siamo andati così così. Abbiamo portato la palla in avanti, ma non ce l'abbiamo fatto. Questi sono due punti persi. Le responsabilità sono di tutti, come ...

Serie A - Chievo-Lazio 1-1 : Immobile risponde a Pellissier : All.: Inzaghi Arbitro: Maresca Marcatori: 25' Pellissier, C,, 21' st Immobile, L, Ammoniti: De Paoli, Radovanovic, Rossettini, Cacciatore, C,; Radu, Correa, L, Espulsi: - LA CRONACA DEL MATCH

Calcio - Serie A 2018-2019 : Chievo-Lazio 1-1. Ciro Immobile risponde a Sergio Pellissier : Altra prestazione super per il Chievo di Di Carlo. Dopo aver fermato il Napoli in trasferta la squadra fanalino di coda della Serie A 2018-2019 riesce a bloccare sul pari anche la Lazio al Bentegodi: dopo esser passati in vantaggio i padroni di casa vengono raggiunti sull’1-1 dai biancocelesti che lasciano per strada due punti importanti. L’obiettivo salvezza per i clivensi è ancora lontano ma ci si può provare a pensare. A sbloccare ...

