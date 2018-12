Lavaggi nasali con l’acqua del rubinetto | donna muore col cervello divorato da un’ameba

ACQUA DEL RUBINETTO PER Lavaggi nasali : MORTA PER AMEBA MANGIA-CERVELLO/ Una diagnosi complicata : Usa ACQUA del RUBINETTO per i LAVAGGI NASALI: una donna di 69 anni che soffriva di sinusite è MORTA a causa di una rara infezione da AMEBA MANGIA-CERVELLO.

Seattle - stroncata da infezione cerebrale da ameba entrata nel corpo con i Lavaggi nasali : L'ameba mangia cervello non perdona. Quando i medici hanno cercato d'intervenire chirurgicamente, era ormai troppo tardi: hanno scoperto che una sezione di cervello della paziente, era diventata una poltiglia sanguinolenta. Arriva dagli Usa una vicenda assurda e impressionante: un'infezione batterica che colpisce il cervello, rara ma letale, ha condotto alla morte una donna di cui non sono state rese note le generalità. Si tratta di una 69enne ...

USA ACQUA DEL RUBINETTO PER Lavaggi nasali : MORTA/ Infezione da ameba mangia-cervello - IlSussidiario.net : Usa ACQUA del RUBINETTO per i LAVAGGI NASALI: una donna di 69 anni che soffriva di sinusite è MORTA a causa di una rara Infezione da ameba mangia-cervello.

Usa - utilizza depuratore casalingo per i Lavaggi nasali : muore per l'ameba mangia-cervello : Una donna di Seattle è deceduta dopo aver contratto una infezione che le è stata trasmessa da una ameba. Aveva 69 anni e da tempo soffriva di sinusite. I medici per curarla le avevano prescritto dei lavaggi nasali da effettuare con il neti pot. Tuttavia, stando a quanto si apprende, invece che utilizzare un'acqua sterile o comunque una soluzione fisiologica per pulire il dispositivo, avrebbe usato dell'acqua di rubinetto filtrata da un ...