Laura Pausini festeggia con i fan

Laura Pausini festeggia la vittoria del quarto Latin Grammy Award con un evento a sorpresa : Laura Pausini è pronta a festeggiare con i suoi fan la vittoria del quarto Latin Grammy Award, con l’album “Fatti sentire”, l’annuncio del nuovo imperdibile tour negli stadi con Biagio Antonacci e l’uscita della special edition “Fatti sentire ancora”… con un evento straordinario che si terrà sabato 15 dicembre al Mondadori Megastore di Piazza Duomo a Milano! Sarà un’occasione unica che coinvolgerà migliaia di fan per celebrare l’artista ...

"Fatti sentire ancora" : arriva il cofanetto special edition di Laura Pausini : Si intitola "Fatti sentire ancora" il cofanetto regalo che contiene "Il coraggio di andare" in duetto con Biagio Antonacci

I messaggi degli artisti dopo Corinaldo per il concerto di Sfera Ebbasta - da Benji e Fede a Laura Pausini e Negramaro : Al tragico bollettino della strage avvenuta a Corinaldo durante l'attesa del concerto di Sfera Ebbasta seguono i messaggi degli artisti che, appresa la tragica notizia, hanno voluto esprimere il loro pensiero attraverso i canali social. Alla discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo, nei pressi di Ancona, qualcuno avrebbe generato il panico con uno spray urticante che ha messo in fuga i presenti, ma nella calca ci sono state delle vittime. Il ...

Annunciato l’instore di Laura Pausini per Fatti sentire ancora con una sorpresa per pochi fan : Arriva a sorpresa l'instore di Laura Pausini per Fatti sentire ancora. L'artista di Solarolo ha inFatti Annunciato il suo primo firma copie per il 15 dicembre, unica data in calendario per la promozione del cofanetto che contiene il duetto con Biagio Antonacci in Il coraggio di andare. L'incontro con i tanti fan entusiasti della novità si terrà alle 17 del 15 dicembre al Mondadori Megastore di Milano, nel quale Laura Pausini si è detta ...

Laura Pausini e Biagio Antonacci allo Stadio San Paolo di Napoli fermati dall’Universiade 2019 : Laura Pausini e Biagio Antonacci avrebbero voluto esibirsi allo Stadio San Paolo di Napoli e lo hanno espressamente richiesto all'agenza di concerti che ha organizzato la tournée in programma per il 2019. I due artisti però non hanno ricevuto risposta affermativa: la tournée non passerà, almeno per il momento, da Napoli, e neanche da Salerno. Stando alle date attualmente rese note, la regione Campania non sarà compresa tra quelle coinvolte ...

[L'intervista] Lo sfogo di Laura Pausini : "Quelle persone che vogliono buttarmi giù". Antonacci : "Nessuno come lei" : Più che un'intervista, una chiacchierata tra due amici nella quale siamo stati ammessi come testimoni. Laura Pausini e Biagio Antonacci fanno tutto da soli : si raccontano, anticipano le domande, ...

Al via la prevendita generale dei biglietti per il tour di Laura Pausini e Biagio Antonacci : info e prezzi : La prevendita generale dei biglietti per il tour di Laura Pausini e Biagio Antonacci sono finalmente disponibili. Chiusa la prelazione per il fan club e per gli iscritti alla newsletter, sono ora in vendita i tagliandi di ingresso anche per i non iscritti alle sezioni speciali. Come annunciato nel corso di presentazione del progetto, Laura Pausini e Biagio Antonacci daranno il via al tour a due voci dal 26 giugno al San Nicola di Bari, per ...

Biglietti Laura Pausini Biagio Antonacci tour 2019 : date concerti - prezzi - info : Laura Pausini e Biagio Antonacci annunciano numerosi concerti del tour 2019 insieme nei maggiori stadi italiani la prossima estate. Ecco di seguito date, prezzi, info e dove acquistare i Biglietti. Laura Pausini e Biagio Antonacci insieme per un tour negli stadi L’avevano promesso ai loro fan e ora il sogno diventa realtà: Laura Pausini e Biagio Antonacci sai esibiranno live insieme nel loro primo tour congiunto negli stadi di ...

Se anche un'icona come Laura Pausini sceglie il taglio corto e abbandona il look rassicurante : Che quest'anno sia di moda il bob è un fatto. Nei saloni degli hairstylist di tutto il mondo il taglio più richiesto è di certo questo. anche una affezionatissima alla chioma fluente come Adriana Lima, angelo di Victoria's Secret, ha ceduto al taglio netto e gettonatissima, per dirne una. Ma non è l'unica.Specialmente se a dare una spinta a questo look ci pensa un'icona della musica mondiale come Laura Pausini che ...

Laura Pausini e Biagio Antonacci insieme in tour in 10 stadi : Milano. «Dobbiamo restituire alla gente quello che la gente ci ha dato in questi anni». Lo ha puntualizzato Biagio Antonacci

Laura Pausini e Biagio Antonacci : nel 2019 un tour insieme negli stadi : Da giorni sul web circolava questa notizia, ma oggi è arrivata la conferma ufficiale: Laura Pausini e Biagio Antonacci partiranno per un tour insieme nei principali stadi italiani dal 26 giugno 2019. La prima tappa è al San Nicola di Bari, per poi proseguire passando dallo stadio San Siro di Milano e dallo stadio Olimpico di Roma. Il lungo tour si chiuderà a Cagliari, luogo dove Laura Pausini sarebbe voluta tornare a cantare da tanti anni. La ...

Laura Pausini e Biagio Antonacci - tour 2019 : la video intervista - : ... «È l'unica star che abbiamo in Italia» dice Biagio, che ha scritto hit come «Tra te e il mare», «Vivimi», « Lato destro del cuore » ed è Laura le ha portate in giro per il mondo. All'inizio si ...

