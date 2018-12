L' Atlanta United si laurea campione in Mls | battendo per 2-0 i Portland Timbers

Blastingnews

: Atlanta United: la parata della #MLSCup in città - MLSitalia : Atlanta United: la parata della #MLSCup in città - notiveri : Ad Atlanta il calcio sta spopolando: L'Atlanta United ha esordito nel campionato nordamericano solo un anno fa e lo… - martinostefa14 : RT @delinquentweet: 35 gol in 39 partite Miglior giocatore della MLS Atlanta United campioni La stagione perfetta di Josef Martinez. https… -

(Di lunedì 10 dicembre 2018) Si conclude questa notte il campionato calcistico della massima serie americana, la Major League Soccer. A cucirsi lo scudetto sul petto è stata l'è una squadra neofita all'interno del campionato di Mls, fondata nel 2014, ha poi iniziato ufficialmente la sua avventura calcistica nel 2017. Il proprietario Arthur Blank, noto imprenditore americano, proprietario anche degliFalcons, squadra di Football americano che milita nella NFL ( National Football League ), ha manifestato tutto il suo stupore e la sua felicità nel vedere la sua squadra aggiudicarsi la Mls Cup per la prima volta nella storia del club, in appena due anni di partecipazione alla competizione.Un trofeo meritatosi, a farne le spese sono stati i, battuti per un netto 2-0, consegnando così alla città diun titolo sportivo che mancava dal ...