L’annuncio shock su FB si Renzi: “Non mi ricandido”

blogitalia.news

: #BayernMonaco, arriva l'annuncio shock di #Robben! - fantagazzetta : #BayernMonaco, arriva l'annuncio shock di #Robben! - StraNotizie : l'annuncio shock del cantante degli Afterhours - NewsRepublicIta : #UltimaOra Agnelli lascia #X Factor, l’annuncio shock -

(Di lunedì 10 dicembre 2018) Lo fa su FB,annuncia di non volersi più ricandidare usa il suo profilo personale Facebook per informare tutti Ad annunciarlo è lo stesso ex premier che ha scritto un lungo post su Facebook in cui ha chiarito quali sono i programmi del suo prossimo futuro. “Candidati al congresso, mi hanno scritto in tanti. Grazie del pensiero, ma non lo farò. Ho vinto due volte le primarie con il 70% e dal giorno dopo mi hanno fatto la guerra dall’interno. Mi sentirei come Charlie Brown con Lucy che gli rimette il pallone davanti per toglierlo all’ultimo istante. Non mi ricandido per la terza volta per rifare lo stesso”.“A fine gennaio uscirà un mio libro, per Marsilio, e girerò tutto il Paese, specie i piccoli borghi di provincia, per parlare e per ascoltare. Come ai vecchi tempi. Negli stessi giorni partirà un progetto di WebTV al quale sto lavorando da mesi per ...