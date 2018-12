L’amica geniale | anticipazioni trama puntata 11 dicembre | Le scarpe e L’isola

L’amica geniale - Ultima Puntata : Un Matrimonio e Una Promessa Infranta! : L’Amica Geniale, trama quarta e Ultima Puntata. Lila rifiuta Marcello e si fidanza con Stefano, con il quale progetta le nozze. L’azienda della famiglia Cerullo rischia il fallimento! Marcello Solara infrange il patto con la famiglia Cerullo e si presenta alle nozze! Siamo ormai giunti all’ultimo appuntamento con L’Amica Geniale, che si conclude con la messa in onda degli ultimi due episodi. Il racconto drammatico, a tratti straziante ma ricco ...

L’amica geniale come finisce? Margherita Mazzucco parla del finale : L’amica geniale come finirà? Elena (Margherita Mazzucco) svela il finale E’ stata ospite di Luca Rosini e Ingrid Muccitelli a Unomattina in Famiglia Margherita Mazzucco, l’attrice che interpreta Elena nella fiction L’amica geniale. Nel programma mattutino del sabato e della domenica di Rai1 firmato Michele Guardì, la giovane attrice napoletana ha parlato di Elena e Lila e del finale de L’amica geniale . Elena e ...

Il finale de L’amica geniale tra matrimoni e promesse infrante : la messa in onda di HBO avrà la precedenza su Rai1 : Il finale de L'Amica Geniale è ormai alle porte. La prima stagione della serie internazionale in onda su Rai1 e HBO è composta da soli 8 episodi che stanno andando in onda a coppia al martedì sera e questo non ha fatto altro che anticipare il finale al 18 dicembre. I titoli degli ultimi due episodi sono "I fidanzati" e "La promessa" e questo anticipa già un po' quello che andrà in onda e cosa accadrà ad Elena e Lila, le due protagoniste della ...

L’amica geniale - le nuove Lila e Lenù nella puntata del 4 dicembre : anticipazioni : Nuovi equilibri modificano la vita del rione e tra i vicoli Lila e Lenù crescono. Dopo il successo di pubblico delle prime due puntate, torna martedì 4 dicembre su Rai la fiction con due nuovi episodi “Le metamorfosi” e “La smarginatura” e con due nuove attrici che impersonano Lila e Lenù da adolescenti. L’amica geniale, Le metamorfosi: anticipazioni Nel primo episodio dal titolo “Le metamorfosi”, con ...

Sul set delL’amica geniale : Per la serie tv L’amica geniale è stato costruito uno dei set più grandi d’Europa. Eduardo Castaldo lo ha fotografato e messo a confronto con il quartiere di Napoli dove sono ambientate le storie dei libri di Elena Ferrante Leggi

L’amica geniale 2 - confermata la seconda stagione : L'Amica Geniale, serie ispirata all'omonimo romanzo di Elena Ferrante, ha ottenuto un ordine di produzione per una seconda stagione da HBO e Rai

L’amica geniale : paura sul set. Elena e Lila svelano : “E’ stata dura” : L’amica geniale: le attrici che interpretano Lila ed Elena svelano la loro paura E’ la fiction-evento del momento L’amica geniale, diretta da Saverio Costanzo, uno dei figli che Maurizio Costanzo ha avuto da un precedente matrimonio. Ambientata a Napoli, la nuova fiction di grandissimo successo di Rai1, in onda ogni martedì sera, narra la storia di Elena e Lila, due bambine poi diventate adolescenti e interpretate, nella ...

L’amica geniale. Quando studiare era un sogno e poi un bisogno : Tra i meriti impareggiabili di chi ha scritto “L’amica geniale” e di chi ora l’ha riproposta alla platea infinitamente più vasta e popolare di Rai uno, è di aver illustrato come “studiare” ancor più che una scelta fosse un bisogno. E quel bisogno una necessità, una sorta di difesa civile. Lenù e Lila non sanno cos’è la borsa nera, cos’è la monarchia, il fascismo. E Lila, napoletana di strada, vede il mare, il suo mare, ...

L’amica geniale - la “Ferrante fever” colpisce ancora : Lila e Lenù adolescenti e costrette a dividersi conquistano tutti : La “Ferrante fever” colpisce ancora. I due nuovi appuntamenti, “Le metamorfosi” e “La smarginatura”, andati in onda martedì sera sono stati seguiti su Twitter da migliaia di cinguetti corredati dall’hashtag #lAmicaGeniale. Gli episodi, così come era accaduto per i primi due, seguono pedissequamente il romanzo, accompagnando Lila e Lenù dall’infanzia all’età adolescenziale. La prima scena è quasi surreale. Con ...

Nuovo boom d’ascolti de L’amica geniale per la seconda puntata del 4 dicembre - crescono il racconto e lo share : Oltre l'effetto novità dell'esordio, gli ascolti de L'Amica Geniale per la seconda puntata del 4 dicembre continuano ad infrangere record, superando ancora i 7 milioni di telespettatori. La serie diretta da Saverio Costanzo, adattamento tv dell'omonimo best seller mondiale di Elena Ferrante, si conferma il programma più visto di prima serata con gli episodi che entrano nel vivo del racconto della storia di Lila ed Elena: se i primi due erano ...