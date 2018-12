‘L’abbraccio’ | il quieto romanzo di David Grossman

Blastingnews

: RT @crystalbehills: «Ripenso il tuo sorriso, ed è per me un'acqua limpida scorta per avventura tra le petraie d'un greto, esiguo specchio… - graceebehillss : RT @crystalbehills: «Ripenso il tuo sorriso, ed è per me un'acqua limpida scorta per avventura tra le petraie d'un greto, esiguo specchio… -

(Di lunedì 10 dicembre 2018) Una delle forme di effusione più praticate nelle società umane è quella dell’abbraccio. L’abbraccio si presta a diversi usi, finalità. Sicuramente, insieme al baciarsi, proviene da un humus emotivo particolarmente debordante. A volte, in quelle occasioni di sincera empatia, è difficile riuscire a non esercitarlo: in fondo è uno dei segnali che distingue chi prova emozione da chi è gelido come polvere lunare. Su queste basi, il romanziere israelianoha voluto usare nel suo libro pubblicato recentemente, l’umanissima manifestazione dell’abbraccio come cerniera significativa tra due esseri specialmente contigui: una madre col suo bambino.La favola come medium Il libro si chiama programmaticamente “L’abbraccio” (Mondadori, pag. 36) ed è stato pubblicato il 4 dicembre scorso. L’ottimopresenta fra le pagine prenatalizie di questo testo – che si avvale anche delle ...