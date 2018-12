La voce della Politica Patriciello su dichiarazione universale diritti dell' uomo

La voce della Politica Il Comune di Garaguso perde 450.000 euro : Ne avevamo parlato qualche mese fa mediante un comunicato stampa in cui si riportava l'espressione di un quotidiano locale che definiva "asini" i 47 Comuni lucani esclusi dall'intervento regionale per ...

Addio a Caterina Dell'Erba Nan - voce della poesia pietrese : Lutto per la scomparsa di Caterina Dell'Erba Nan Ultimo saluto a Pietra Ligure per Caterina Dell'Erba Nan , mancata all'età di 89 anni. Fine poetessa impegnata nella riscoperta del patrimonio ...

La voce della Politica Venti milioni di euro per il Fondo "Microcredito" : L'aumento dell'inclusione attiva dei soggetti svantaggiati, attraverso il rafforzamento dell'economia sociale, rappresenta un modello di sviluppo in grado coniugare la dimensione economica ed ...

La voce della Politica Simonetti su dati industria del nero e false cooperative : È importante l'iniziativa di Alleanza delle cooperative di analizzare e indicare le modalità e le cifre dell'economia in nero e delle false cooperative in relazione anche alla utilizzazione di circa ...

La voce della Politica Vietri di Potenza - da oggi è attiva la piattaforma di voto on-line : Da oggi è attiva la piattaforma di voto on-line denominata Vietri PARTECIPATA.IT, che darà la possibilità ai cittadini di partecipare in maniera diretta a molte scelte dell'Amministrazione Comunale di ...

La voce della Politica Cifarelli - banda ultra larga : "Stanziamento Regione per Comuni lucani sindal 2014 : L'esponente dell'esecutivo lucano replica alle dichiarazioni dell'on. Liuzzi del M5S in merito alla presunta esclusione di 55 centri della Basilicata dal piano per superare il digital divide "...