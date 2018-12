La salute in tv | Fondazione Veronesi rilancia l' appuntamento con l' informazione

salute : Fondazione Limpe - la Giornata nazionale del Parkinson compie 10 anni : “In Italia ci sono almeno 250 mila persone che soffrono di Parkinson , che non riguarda soltanto gli anziani e non è solo la malattia del tremore ma può comportare, man mano che avanza, importanti disabilità. La prevalenza di tale patologia nel nostro paese potrebbe raddoppiare nei prossimi anni soprattutto in considerazione del crescente invecchiamento della popolazione generale. Una diagnosi precoce, una maggiore informazione, un corretto ...

salute : in Fondazione Poliambilanza arriva Endofaster - un nuovo sistema per valutare la salute dello stomaco : Si chiama Endofaster ed è una tecnica innovativa frutto della ricerca italiana che permette di effettuare una valutazione istantanea del succo gastrico durante la gastroscopia, riducendo il ricorso a test istologici e dando luogo ad un’immediata diagnosi al termine dell’esame. È questa la novità che Poliambulanza, tra i primissimi centri in Italia e primo in Lombardia, mette a disposizione dei suoi pazienti. Endofaster segna un passo in avanti ...