LA ROYAL FAMILY HA UNA CHAT WHATSAPP William | Harry | Kate e Meghan | i possibili nomi del

ROYAL FAMILY - sorpresa a Leicester : la fan si presenta con un “I’m from Italy” e Kate le dà una risposta inaspettata : Durante la visita al King Power Stadium, dove ha perso la vita il presidente del Leicester in un incidente con l’elicottero, Kate Middleton ha salutato i fan che la attendevano. “I’m from Italy” le ha detto una ragazza. E lei ha risposto con un “ciao”. Per poi aggiungere: “Il mio obiettivo è che i miei figli diventino più brava di me”. L'articolo Royal Family, sorpresa a Leicester: la fan si ...

Carlo - Camilla e Diana : dietro le firme il destino della ROYAL Family : Camilla Con la firma possiamo evidenziare solo alcuni aspetti del temperamento che possono, se pur in modo non del tutto esauriente, dare delle indicazioni sul come ella vive il sociale e come tale ...

La ROYAL FAMILY si deve pesare prima e dopo le feste di Natale : ecco l'ultima assurda tradizione : ... la bilancia se ne farà una ragione se mangerà per due! I migliori momenti del 2018 di Harry e Meghan: Se non ne hai mai abbastanza del mondo dei reali, aspetta di vedere cos'abbiamo in serbo nel ...

Sei mesi di Meghan Markle - «l’uragano che ha stravolto la ROYAL family» : Sono sincronizzatiStanno bene insiemeSono pazzi l'uno dell'altraSono spontaneiEra il 19 maggio scorso quando Harry d’Inghilterra e Meghan Markle convolarono a nozze nella cappella di San Giorgio. Da una parte lo scapolo d’oro, pronto a mettere definitivamente la testa a posto, dall’altra un’attrice americana, disposta a lasciare da parte i set ma non la sua anima ribelle. Sì, perché quella ragazza che a soli dieci anni organizzava manifestazioni ...

Meghan Markle - il nipote contro la ROYAL Family : Per Meghan Markle , i problemi con la famiglia d'origine sembrano essere senza fine. Dopo il lungo silenzio da parte dei due maggiori protagonisti degli strali passati nei confronti della duchessa di ...

La foto della ROYAL FAMILY rivela le personalità dei reali - secondo un'esperta di linguaggio del corpo : Dalla leader del gruppo Kate Middleton a Charlotte, sempre pronta a farsi fotografare. Judi James, esperta di linguaggio del corpo ha analizzato la foto celebrativa per il 70esimo compleanno del Principe Carlo. L'esperta ha sottolineato come dallo scatto emergano particolari della personalità di ogni membro della Royal Family. A riportare i particolari dell'analisi è il Daily Mail.La 36enne Kate, per esempio, mostra di aver ...

Due nuove e stupende foto della ROYAL FAMILY al completo e c’è anche il principino Louis : Per festeggiare i 70 anni di Carlo The post Due nuove e stupende foto della Royal Family al completo e c’è anche il principino Louis appeared first on News Mtv Italia.

ROYAL FAMILY - Meghan Markle è incinta. L’annuncio in un tweet di Kensington Palace : “Il bambino arriverà in primavera” : Meghan Markle e il principe Harry aspettano il loro primo figlio. Ad annunciarlo con un tweet è Kensington Palace: “Le altezze reali, il duca e la duchessa di Sussex sono molto felici di annunciare che la duchessa aspetta un bambino, in arrivo in primavera del 2019“. Their Royal Highnesses The Duke and Duchess of Sussex are very pleased to announce that The Duchess of Sussex is expecting a baby in the Spring of 2019. ...