La protesta dei Gilet Gialli paralizza la Ligue 1

'Trump non interferisca con la protesta dei gilet' : Roma, 9 dic., askanews, - La Francia ha chiesto al presidente degli Stati Uniti Donald Trump di non interferire con la politica interna francese, dopo che il presidente Usa ha postato alcuni tweets di sostegno sulla protesta dei Gilet gialli e attaccato l'accordo di Parigi sul clima. 'Io dico al presidente Donald ...

Com’è andata la protesta di ieri dei gilet gialli : A Parigi gli scontri con la polizia sono stati meno gravi rispetto al sabato precedente, ma ci sono stati più danni

No Tav a Torino/ Video - la protesta pacifica dei 70mila 'Noi sappiamo per cosa stiamo manifestando' - IlSussidiario.net : Torino, corteo No Tav: in 40mila per le vie della città, presenti anche i Gilet Gialli arrivati dalla vicina Francia. Beppe Grillo, 'non si farà'.

La protesta dei disoccupati di Acerra al Santuario di Pompei : La protesta non si ferma neanche in un giorno di festa. I lavoratori del 'Consorzio Unico di Bacino' del gruppo di Acerra scendono di nuovo in strada, questa volta davanti al Santuario di Pompei. I ...

Licola - protesta dei genitori contro i pulmini abusivi : 'Ogni giorno assistiamo a risse' : POZZUOLI - protesta quest'oggi da parte di un gruppo di genitori degli alunni della scuola Oriani-Diaz di Licola in piazza San Massimo contro i pulmini abusivi. 'Siamo stanchi ed esausti - ha spiegato ...

Serie C - clamorosa protesta dei tifosi del Pisa in vista della Juve : polemiche contro le squadre B : Domenica prossima si giocherà il quindicesimo turno della Serie C. Una delle partite del Girone A mette di fronte la Juventus Under 23 e il Pisa. I tifosi nerazzurri, però, hanno già annunciato che non assisteranno al match del “Moccagatta” per protesta: a creare malcontento la riforma delle squadre B cui ha aderito solo la società di Agnelli. Di seguito il comunicato della Curva Nord Maurizio Alberti: “I gruppi ...

protesta dei lavoratori a Lamezia Terme - linea tirrenica bloccata : Lamezia Terme, CATANZARO, - tirrenica bloccata. Hanno di nuovo occupato i binari della stazione ferroviaria di Lamezia Terme i circa 500 lavoratori ex Lsu-Lpu che Protestano per la mancata adozione di ...

protesta dei lavoratori a Lamezia Terme - linea tirrenica bloccata : Circa 4500 precari calabresi chiedono al governo nazionale un tavolo di confronto per arrivare alla loro stabilizzazione

Niente pocket money - protesta dei migranti a Pavia : protesta di un gruppo di migranti a Zavattarello, in località Moline , in provincia di Pavia. In mattinata, in prossimità del centro di prima accoglienza Lia, sulla strada provinciale 462, circa una ...

Pavia : non ricevono pocket money - protesta dei migranti : Milano, 3 dic. (AdnKronos) - protesta di un gruppo di migranti a Zavattarello, in località Moline, in provincia di Pavi. In mattinata, in prossimità del centro di prima accoglienza Lia, sulla strada provinciale 462, circa una ventina di ospiti del centro hanno inscenato una protesta, "erigendo una b

Francia in Ginocchio : La protesta dei gilet gialli non si ferma. Caos e distruzione per le vie della Capitale… : Francia in Ginocchio: La protesta dei gilet gialli non si ferma. Terza mobilitazione contro il caro carburante. Lanciati lacrimogeni, fermati oltre 200 manifestanti. Incendiate diverse auto, a fuoco anche un palazzo E’ stata una Domenica infernale scontri, violenze e disordini a Parigi, dove i gilet gialli si sono di nuovo mobilitati per protestare contro il caro-carburante. I manifestanti sono scesi in strada agli Champs Elysées e in ...

Caro benzina - in Francia non si ferma la protesta dei gilet gialli. E il Governo pensa allo stato d'emergenza : Teleborsa, - Non accenna a diminuire la protesta dei gilet gialli in Francia , in rivolta contro l'aumento dei prezzi del carburante.. Il Governo di Parigi è sempre più preoccupato per l'escalation di ...

Caro benzina - in Francia non si ferma la protesta dei gilet gialli. E il Governo pensa allo stato d'emergenza : Non accenna a diminuire la protesta dei gilet gialli in Francia , in rivolta contro l'aumento dei prezzi del carburante.. Il Governo di Parigi è sempre più preoccupato per l'escalation di violenze e ...

protesta dei gilet gialli - automobilista morto ad Arles. Vertice d’urgenza all’Eliseo : Continua la Protesta dei gilet gialli in Francia. Dopo un sabato ricco di tensioni, con centinaia di fermi a Parigi, un automobilista è morto nel corso di un tamponamento ad Arles provocato da un blocco stradale su una strada provinciale: è la terza vittima dall'inizio delle tensioni. Macron prepara Vertice d'urgenza all'Eliseo.Continua a leggere