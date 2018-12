“La Luna che verrà” | l’ASI racconta il futuro delle missioni spaziale

Spazio - la Cina lancia la storica missione “Chang’e 4” per sbarcare sul “Lato oscuro” della Luna : E’ atteso per venerdi’ 7 dicembre, intorno alle 19:30 (ora italiana), il lancio della missione Chang’e 4 con cui la Cina punta a conquistare il lato oscuro della Luna prima di Russia e Stati Uniti. I dettagli non sono stati ancora annunciati ufficialmente dall’agenzia spaziale cinese (Cnsa), ma i due mezzi robotici protagonisti della missione (un lander e un rover) dovrebbero raggiungere la Luna dopo 27 giorni di viaggio ...

Spazio : tra passato e futuro con la mostra “La Luna. E poi?” : Il primo sbarco dell’uomo sulla Luna, nel luglio del 1969, non è stata solo un’impresa tecnico scientifica straordinaria, ma un momento che ha trasformato il presente in futuro. “Un piccolo passo per l’uomo, un balzo gigantesco per l’umanità“. Questa la celebre frase del primo astronauta sulla Luna, Neil Armstrong, scendendo l’ultimo gradino della scaletta del Modulo Lunare. E l’umanità in questi ...