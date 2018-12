La geopolitica dell' acqua e la nuova visione del patrimonio liquido

Putin da Erdogan per inaugurare il Turkstream : celebrato il predominio russo nella geopolitica dell’energia : Tempi record di realizzazione per un’opera che segna una nuova, importante tappa del predominio russo nella geopolitica dell’energia. Un traguardo tanto strategico che lunedì scorso Putin è volato ad Istanbul per la cerimonia che segna la costruzione di Turkstream, il nuovo gasdotto che collega Russia e Turchia, un progetto realizzato nonostante difficoltà politiche ed economiche e che rafforza il legame fra i due paesi. Una parte ...