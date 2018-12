La forza di Matteo Marzotto | Ecco come mi sono avvicinato alla fede

Matteo Dall’Osso : «I 5 Stelle umiliano i disabili - passo a forza Italia» | Il ritratto | Gli insulti degli attivisti : Il deputato: «Avevo chiesto al gruppo M5S di firmare un emendamento per potenziare il fondo per i disabili, ma è stato bocciato. Erano solo 10 milioni in tre anni». Potrebbe essere multato: il «contratto» col M5S prevede una sanzione da 100 mila euro

Ecco chi è Matteo Dall'Osso - il grillino deluso passato a forza Italia : Il resto è cronaca di oggi. Con il deputato M5s che fa sentire ancora una volta la sua voce, che dice di essere stato illuso e tradito dal M5s e che, come scritto dal Giornale , passa a Forza Italia ...

Il deputato Matteo Dell’Osso lascia M5S per forza Italia : “Nessun impegno sui disabili” : l deputato Matteo Dell'Osso lascia il Movimento 5 Stelle ed entra in Forza Italia. "Mi era stato chiesto di ritirare i miei emendamenti a tutela dei disabili per parere contrario insieme ad altri già respinti. Uno di questi è stato oggetto di contrattazione. Ho chiesto al gruppo M5s di firmare il mio emendamento, nulla di più, ma dai banchi del governo è stata data indicazione negativa".Continua a leggere

Il deputato Matteo Dall’Osso lascerà il M5S per entrare in forza Italia : In un’intervista al Giornale, il deputato Matteo Dall’Osso ha annunciato che lascerà il Movimento 5 Stelle per aderire a Forza Italia. Dall’Osso – che ha 40 anni, è di Bologna ed è malato di sclerosi multipla – ha spiegato di aver deciso

Matteo Dall’Osso : «I 5 Stelle umiliano i disabili - passo a forza Italia». In vista per lui sanzione da 100 mila euro : Il deputato: «Avevo chiesto al gruppo M5S di firmare un emendamento per potenziare il fondo per i disabili, ma è stato bocciato. Erano solo 10 milioni in tre anni»

Matteo Dall’Osso - il deputato malato di Sla lascia il M5S e passa a forza Italia : “usato e umiliato dai grillini - vado dove la diversità è un valore” : E’ ancora bufera sul Movimento 5 Stelle e sulla considerazione che il partito nato dall’intuizione di Beppe Grillo ha con i disabili. E’ notizia di oggi, infatti, che Matteo Dall’Osso, abbia deciso di lasciare il Movimento per andare a rinfoltire le fila di Forza Italia, dopo la bocciatura del suo emendamento che aveva lo scopo di potenziare il fondo per la disabilità, che in realtà a quanto pare è solo la classica goccia ...

I grillini perdono pezzi : Matteo Dell’Osso passa a forza Italia : Promesse non mantenute. Così il deputato Matteo Dall’Osso passa dai grillini a Forza Italia. Il parlamentare, malato di Sla, denuncia:

Silvio Berlusconi - la frase rubata : 'Agli sgoccioli - e con Matteo Renzi....'. forza Italia - il ribaltone : 'Agli sgoccioli'. Silvio Berlusconi sceglie questa immagine per fotografare lo stato di salute del governo, 'un'alleanza innaturale'. Davanti ai parlamentari e ai consiglieri regionali di Forza Italia ...

Matteo Dall'Osso - eletto deputato con M5s - passa a forza Italia : "Il Movimento umilia noi disabili" : Matteo Dall'Osso, deputato eletto alle ultime elezioni con il Movimento 5 stelle, passa nelle file di Forza Italia. Il motivo? La bocciatura dei suoi emendamenti sui disabili. Anche Dall'Osso è disabile. L'annuncio in un'intervista su il Giornale.Dall'Osso afferma:Mi sono sentito solo, in parte tradito, umiliato. E mi sono sentito disabile. Mi hanno trattato male.Il neo-deputato forzista spiega le cause del suo addio ai 5 stelle:Mi era ...

Matteo Renzi e Maria Elena Boschi - l'ultimo disastro : nuovo partito con forza Italia - scoppia il caos : l'ultimo capolavoro , o disastro, targato Matteo Renzi e Maria Elena Boschi . Il senatore di Forza Italia Paolo Romani ha confermato i contatti con l'ex premier, che gli avrebbe parlato dell'...

Matteo Renzi e Maria Elena Boschi - il nuovo partito : clamoroso - chi arriva da forza Italia : Al Senato rimbalzano diverse indiscrezioni su Matteo Renzi e il suo nuovo partito con Maria Elena Boschi e pezzi di Forza Italia. Si vocifera, scrive in un retroscena Maria Teresa Meli sul Corriere ...

Matteo Renzi - sondaggi riservati e sorprendenti : a quanto arriva i suo partito - Pd e forza Italia tremano : Sosterrà dietro le quinte Marco Minniti , l'ex segretario Matteo Renzi , poi giocherà la sua partita fuori dal Pd , forte di sondaggi definiti sorprendenti. In autonomia, come sempre. Un gustoso ...

Umberto Bossi - sfregio a Matteo Salvini : dl Genova - vota come forza Italia : Clima infuocato, questa mattina al Senato, per la discussione e votazione del Decreto Genova : il ministro Danilo Toninelli è stato aspramente contestato, ma alla fine il provvedimento è stato ...

Matteo Salvini - riconteggio al seggio dove è stato eletto in Calabria : va in forza Italia : Una clamorosa sorpresa otto mesi dopo le elezioni: niente meno che Matteo Salvini potrebbe perdere il seggio in cui era stato eletto in Calabria. Secondo quanto si apprende, nel riconteggio dei voti ...