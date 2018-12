La folle teoria del complotto sulla strage di Ancona non ha alcun senso video

Blastingnews

(Di lunedì 10 dicembre 2018) La tragedia di Corinaldo che, nella notte tra venerdì e sabato scorso, ha determinato la morte di sei persone – tra cui cinque minorenni – verificatasi all'interno di un locale che avrebbe dovuto ospitare un dj set di Sfera Ebbasta, continua ad essere il principale argomento delle pagine di cronaca delle più autorevoli testate on line e cartacee.La drammaticità dell'evento in sé non basta a spiegare tanto clamore e, soprattutto, le innumerevoli polemiche che stanno divampando in questi giorni sui social network, in merito alla presunta pericolosità della musica trap, teorizzata da svariati giornalisti, ma fermamente respinta da qualsiasi voce autorevole in ambito musicale, inclusi i detrattori della musica di Sfera Ebbasta....