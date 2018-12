La Corte di giustizia UE ha stabilito che Brexit può essere revocata unilateralmente dal

Brexit - Corte di giustizia Ue : “Il Regno Unito può decidere unilaterlamente di non uscire dall’Unione Europea” : Fino a quando l’accordo di uscita non entrerà in vigore, il Regno Unito potrebbe decidere unilateralmente di restare nell’Unione Europea. È quanto ha stabilito la Corte europea di giustizia alla vigilia del voto in Parlamento sull’accordo raggiunto tra Londra e Bruxelles dopo il referendum sulla Brexit. I giudici di Lussemburgo hanno stabilito che, “quando un Paese membro ha notificato al Consiglio europeo la sua ...

Brexit può essere revocata unilateralmente dal Regno Unito - dice la Corte di giustizia UE : La Corte di giustizia dell’Unione Europea ha detto che l’articolo 50 del Trattato di Lisbona (TUE) – quello che permette l’uscita di uno stato membro dalla UE e che è stato invocato per Brexit– può essere revocato unilateralmente da chi

Scommesse - Betting tax : ora di fronte alla Corte di Giustizia : “La Commissione Tributaria Provinciale di Parma, in accoglimento della richiesta della difesa di Stanley e di un CTD ad essa affiliato, rappresentati in giudizio dagli avvocati Daniela Agnello e Vittoria Varzi, ha disposto il rinvio degli atti alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sollevando gravi e ben motivati dubbi sulla compatibilità con il diritto dell’Unione della norma italiana che introduce la Betting tax per i CTD. La ...

Mafia : legali eredi Patti - ricorso anche a Corte Ue - cortocircuito giustizia (2) : (AdnKronos) - Patti, sostiene il collegio difensivo, è stato assolto con ampia formula liberatoria dai reati di evasione fiscale che il Tribunale di Trapani, in aperta contrapposizione con le sentenze passate in giudicato, ha ritenuto di poter porre in essere a fondamento dell'ingiusta decisione". e

Mafia : legali eredi Patti - ricorso anche a Corte Ue - cortocircuito giustizia : Palermo, 24 nov. (AdnKronos) - ricorso "subito in appello e in ogni altra sede, compresa la Corte europea dei diritti dell'uomo", per chiedere l'annullamento del decreto del Tribunale di Trapani. Ad annunciarlo sono Francesco Bertorotta, Angelo Mangione e Luciano Infelisi, legali degli eredi di Carm

Corte di Giustizia Ue : nessun diritto d’autore per il “sapore” : Un insolito caso affrontato dalla Corte Europea di Giustizia con la sentenza deposita a Lussemburgo il 13 novembre 2018 (Sentenza nella causa C-310/17), si paventa come un pericoloso precedente per la tutela dell’italian taste, variante più subdola del più noto italian sounding nella denominazione di moltissimi prodotti commerciali stranieri. La vicenda Un commerciante olandese di prodotti freschi ed ortofrutticoli aveva creato nel 2007 un ...

Sanità : Corte giustizia Ue dà ragione a Veneto su uso Avastin per malattie occhio (2) : (AdnKronos) - “Nel sostenere l’opportunità di usare l’Avastin per le maculopatie – ricorda l’Assessore alla Sanità Luca Coletto – avevamo ampie evidenze scientifiche e oggi possiamo dire che il non esserci arresi alle pur comprensibili logiche commerciali è stata la scelta giusta. A parità di effett

Sanità : Corte giustizia Ue dà ragione a Veneto su uso Avastin per malattie occhio : Venezia, 22 nov. (AdnKronos) - “Nel contenzioso che avviammo anni addietro non avevamo interessi commerciali o industriali da difendere, ma esclusivamente una soluzione migliore dal punto di vista clinico ed economico per i malati e i contribuenti del Veneto. Ottenere ragione dalla Corte di Giustizi

Brexit - il governo britannico vuole impedire l’udienza alla Corte di giustizia dell’Unione europea : Poche ore fa la Corte Suprema del Regno Unito ha comunicato di avere ricevuto dal ministro per la Brexit una richiesta volta a ottenere il permesso di proporre appello contro una decisione nel caso che lo oppone a un gruppo di politici scozzesi e al direttore del Good Law Project, l’avvocato Jolyon Maugham. Il gruppo di politici aveva chiesto alla Court of Session, in Scozia, una pronuncia a proposito della notifica prevista ...

Brexit. Mercato unico - unione doganale - Corte di giustizia : i nodi e le promesse tradite dalla May nell’intesa con Bruxelles : “Uscire senza accordo è meglio che farlo con un cattivo accordo”. Theresa May queste parole le ha ripetute fino all’ultimo, anche a fine settembre durante un suo discorso da Downing Street, quando le trattative sulla Brexit sembravano essersi irrimediabilmente impantanate. Sono passati quasi due mesi e la bozza di accordo tra unione europea e governo britannico, invece, è realtà. Ma tradisce molte delle promesse che la premier britannica aveva ...

La Corte di giustizia Ue : l'Italia recuperi l'Ici non versata dalla Chiesa : Roma - Dall'Europa arriva una sentenza potenzialmente deflagrante per l'Italia: lo Stato dovrà recuperare l'Ici non versata dalla Chiesa dal 2008 al 2012. Una somma che si aggira intorno ai 4-5 ...

La Corte di Giustizia Ue : l'Italia deve recuperare l'Ici non pagata dalla Chiesa : Lo Stato italiano deve recuperare l'Ici non pagata dalla Chiesa. Lo hanno stabilito i giudici della Corte di Giustizia dell'Unione europea, annullando la decisione della Commissione del 2012 e la ...

La Corte di Giustizia Ue : l'Italia deve recuperare l'Ici non pagata dalla Chiesa : Il ricorso era stato promosso dalla scuola Montessori di Roma, danneggiata dalla "concorrenza falsata" degli adiacenti istituti cattolici. La Corte di Giustizia ha ritenuto invece legittime le esenzioni dall'Imu, l'imposta succeduta all'Ici, introdotte dal governo Monti.

La Corte di giustizia Ue : l?Italia recuperi l?Ici non versata dalla Chiesa : Lo Stato italiano deve recuperare l'Ici non pagata dalla Chiesa: è quanto hanno stabilito i giudici della Corte di giustizia dell'Unione europea, annullando la decisione della...