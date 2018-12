La bufala social delle luci di Natale a via Toledo | non è Napoli | ma Malaga

Crea timore la notizia su Marco Liorni morto : la bufala corre sui social oggi 10 dicembre : Da alcune ore a questa parte circola in Rete la notizia riguardante Marco Liorni morto. Nel momento in cui pubblichiamo la notizia di smentita, considerando il fatto che siamo al cospetto di una vera e propria fake news, come del resto è stato confermato anche da bufale.net poco fa, ci sono ancora alcune segnalazioni in merito su Facebook. La stessa fonte afferma che la bufala avrebbe tratto origine da alcuni titoli di articoli "acchiappaclick" ...

Spopolano le frasi sulle donne di Shakespeare - ma si tratta di una bufala social : Noi di OptiMagazine siamo i primi a schierarci contro la violenza sulle donne, a maggior ragione in occasione di una ricorrenza come quella di ieri 25 novembre, ma in queste ore occorre fare un po' di chiarezza in merito presunte frasi sulle donne di Shakespeare. Soprattutto su Facebook, infatti, è circolata tantissimo la solita citazione di uno degli autori più influenti dell'ultimo millennio, che puntualmente vengono rispolverate per ...

Melegatti - bufala sui social : “Operai senza stipendio”. Ma l’azienda ha riaperto : Da alcune settimane, sugli scaffali dei supermercati, si cominciano a vedere i primi panettoni e pandori in vista dei pranzi di Natale. E tra le diverse marche ritorna anche lo storico pandoro Melegatti, che con i suoi 124 anni di storia, ha definitivamente archiviato ieri il passaggio di proprietà e siglato la riapertura. Il marchio dolciario ha attraversato negli ultimi anni dei momenti difficili. Nel mese di settembre del 2017 l’azienda era ...

In ritardo la nuova bufala Melegatti sui social : cosa è cambiato in un anno : Possiamo parlare di bufala Melegatti in riferimento al nuovo messaggio WhatsApp e Facebook in circolazione in queste ore? La storica azienda italiana (che di certo ha collezionato un ultimo anno davvero burrascoso e a tratti drammatici) è protagonista di un invito social che da reale (12 mesi fa) si è trasformato in vera e propria fake news di metà novembre 2018. Difficile che qualche lettore non conosca la vicenda Melegatti snocciolata da ...