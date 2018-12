Klopp: «Se c’è un luogo in cui possiamo battere il Napoli, quello è Anfield»

ilnapolista

(Di lunedì 10 dicembre 2018) In conferenza stampa Jurgenin conferenza stampa alla vigilia di Liverpool-: «Gomez è un giocatore incredibile, quando sono arrivato ci ha messo un po’ di tempo per tornare a giocare dopo un infortunio. Io non ho nessun dubbio sul suo futuro, serve pazienza perché possa smaltire l’incidente».«Dopo la sconfitta contro ile quella a Belgrado, ci siamo messi in difficoltà per il passaggio del turno. Finora in casa abbiamo giocato bene, credo che se domani le cose andranno come devono, a meno di episodi clamorosi, alla fine passeremo il turno. Però dobbiamo meritarcelo, dobbiamo giocare bene in attacco e in difesa. Sapevamo che avremmo affrontato un gruppo difficile, però abbiamo ancora la qualità per ottenereche vogliamo. Non vedo l’ora di giocare questa partita».e la conquista del primo posto: «Dobbiamo mantenere la calma nonostante ...