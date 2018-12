Klopp | Il Napoli meriterebbe di passare

Liverpool-Napoli - Klopp : 'Se l'arbitro non sbaglia - dovremmo farcela. Sfruttiamo il fattore Anfield' : Novanta minuti alla fine della fase a gironi della Champions League, ancora tutto aperto in un girone C davvero avvincente. Con il Napoli al momento primo con 9 punti, ma atteso dalla decisiva gara di ...

Liverpool-Napoli - Klopp avvisa : “Arbitro - niente errori” : Liverpool-Napoli, Klopp AVVERTE L’ARBITRO- Una gara da dentro o fuori, un destino beffardo per il Liverpool, che domani si giocherà il tutto per tutto in Champions. La finalista della scorsa edizione si ritrova ora a dover fare i conti con la squadra di Ancelotti: ad Anfield domani sera i Reds daranno battaglia per sconfiggere il […] L'articolo Liverpool-Napoli, Klopp avvisa: “Arbitro, niente errori” proviene da Serie A ...

Liverpool - Klopp : "Arbitro niente scherzi. Con Anfield possiamo battere il Napoli" : Jürgen Klopp, allenatore del Liverpool. Getty Nella parole di Jurgen Klopp alla vigilia di Liverpool-Napoli c'è l'ennesimo richiamo alle armi dello stadio Anfield, ma anche, novità, un messaggio per l'...

Liverpool - Klopp sfida il Napoli : "Padroni del nostro destino" : Jurgen Klopp deve battere il Napoli per proseguire il cammino in Champions e punta sull'effetto Anfield . "Siamo padroni del nostro destino - ha spiegato il manager del Liverpool - ci siamo trovati in ...

Klopp : «Se c’è un luogo in cui possiamo battere il Napoli - quello è Anfield» : In conferenza stampa Jurgen Klopp in conferenza stampa alla vigilia di Liverpool-Napoli: «Gomez è un giocatore incredibile, quando sono arrivato ci ha messo un po’ di tempo per tornare a giocare dopo un infortunio. Io non ho nessun dubbio sul suo futuro, serve pazienza perché possa smaltire l’incidente». «Dopo la sconfitta contro il Napoli e quella a Belgrado, ci siamo messi in difficoltà per il passaggio del turno. Finora in casa ...

Napoli - Ancelotti sempre più scatenato : “all’andata abbiamo ‘sistemato’ Klopp” - poi parla di Insigne e della città : Il Napoli sta disputando una stagione ottima, il tecnico Carlo Ancelotti è riuscito a non fare rimpiangere l’addio di Sarri. L’attuale allenatore azzurro è intervenuto al Festival dello Sport di Trento: “Giocare bene è più facile. Nel calcio di oggi conta molto la statistica, si cerca di spiegare questo sport con i numeri. Ma in questo sport i numeri contano il giusto. La vera statistica rimangono i gol fatti e subiti. I ...

Napoli-Zielinski : prove di rinnovo. Ma c’è l’ombra di Klopp : NAPOLI– Il Napoli, nonostante la partenza di Sarri, non ha subito particolari contraccolpi psicologici. I risultati continuano ad arrivare, la serenità forse è ancor maggiore nello spogliatoio con un maestro come Ancelotti, e dalle parti del Vesuvio sono pronti a dare l’ennesimo assalto allo Scudetto. Stavolta sarà forse ancor più difficile, considerando che la Juventus […] L'articolo Napoli-Zielinski: prove di rinnovo. Ma ...

Liverpool - Klopp : “So come rimediare agli errori di Napoli” : “So cosa è andato storto a Napoli e so come aggiustarlo“. La sconfitta del San Paolo è solo un incidente di percorso per Jurgen Klopp, che chiama al riscatto il suo Liverpool nel big match di domenica contro il Manchester City. “In difesa abbiamo sbagliato i tempi, non ci siamo adattati nel modo giusto a quello che hanno fatto. A fine gara era molto più netta la sensazione che meritassero di vincere: ci sentivamo sotto ...

Liverpool - Klopp : 'Il Napoli è una grande squadra : sarà una partita fantastica' : Queste le dichiarazioni di Jurgen Klopp , allenatore del Liverpool, ai microfoni di Sky Sport prima gara sfida del San Paolo contro il Napoli. 'Qualche cambiamento è dovuto all'avversario e alle tante partite giocate. Sicuramente ci aspettiamo un bel risultato, sarà una partita ...

Napoli-Liverpool - Klopp : 'Ammiro Ancelotti - è una volpe. Non vedo un grande gap tra noi e gli azzurri' : Una gara affascinante, senza dubbio tra quelle più emozionanti dell'intera fase a gironi di Champions League . Subito Napoli-Liverpool nella seconda giornata del gruppo C, un match che promette ...

Napoli-Liverpool - Klopp : “Dimentichiamo l’amichevole di quest’estate” : Napoli-Liverpool – LE PAROLE DI Klopp Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Liverpool di Champions League e parte proprio dalla sua presunta furbizia: “Sì, ma mai quanto Ancelotti. Mi hanno riportato quello che ha detto, lui mi piace e lo rispetto molto perché è un grandissimo allenatore. Però […] L'articolo Napoli-Liverpool, Klopp: “Dimentichiamo l’amichevole ...

Champions League - Napoli - il custode invitato a Dortmund : 'Klopp - un signore' : Cinque anni dopo quel Napoli-Borussia Dortmund di Champions - 2-1 per gli azzurri - Jurgen Klopp tornerà oggi al San Paolo da allenatore del Liverpool per la consueta conferenza stampa della vigilia e ...