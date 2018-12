Khashoggi | Cnn | ' non posso respirare' le sue ultime parole

Khashoggi - Cnn rivela sue ultime parole : 6.10 "Non posso respirare". Queste le ultime parole di Jamal Khashoggi , il giornalista saudita dissidente ucciso nel consolato di Riad, a Istanbul, da agenti del suo Paese. E' quanto riportato dalla Cnn, che cita una fonte informata sull'indagine, e che ha letto la trascrizione dell'audio contenente gli ultimi momenti di vita del giornalista. Secondo la stessa fonte, il delitto non rappresenta che l'esecuzione di un piano premeditato per ...

Khashoggi voleva un esercito virtuale contro MBS - rivela la Cnn : ... ma per giungere alla verità ci serve la collaborazione dei sauditi', ha dichiarato Erdogan, che ha definito l'omicidio di Khashoggi un problema 'per tutto il mondo e non solo per la Turchia'. Il ...