Juventus | da Agnelli a Cristiano Ronaldo | tutti a tavola per la cena di Natale FOTO

Juventus-Inter - Agnelli e Zhang : la svolta. Tra i club un nuovo clima : estero Agnelli e Zhang hanno un rapporto cordiale, si sentono non con frequenza ma con una certa regolarità e condividono alcuni obiettivi di politica interna ed estera. Calciopoli non è tema di ...

Andrea Agnelli : l'uomo che ha riportato la Juventus nel gotha del calcio compie 43 anni : La rinascita della Juventus è soprattutto merito del suo presidente Andrea Agnelli che oggi compie 43 anni. Arrivato tra i bianconeri nel 2009 ha subito mostrato l'intento di riportare la squadra tanto amata dal nonno Edoardo, dallo zio Gianni e dal padre Umberto nell'olimpo del calcio. Oggi a distanza di poco meno di un decennio il rampollo di casa Agnelli ha raggiunto il suo obiettivo, infatti la Vecchia Signora è entrata nel ristretto gotha ...

Juventus-Inter è anche la sfida tra due dinastie : Agnelli e Zhang : ... il più giovane presidente della serie A, il più giovane della storia dell'Inter, considerato dalla rivista Fortune uno degli imprenditori under 40 più influenti al mondo. La sua formazione è a ...

Juventus - nuovi incarichi nell'organigramma della società : dopo l'addio di Marotta - la rivoluzione di Agnelli : Come riporta la nota ufficiale della Juventus, il Consiglio di amministrazione ha definito tre principali aree operative: 'Sport, affidata al Chief footbal officer Fabio Paratici; Revenue, affidata ...

Juventus - Agnelli : “Non vogliamo la Superlega europea” : Non ci sarà nessuna Superlega ma una nuova Superchampions e una terza competizione europea a 32 squadre, parole e musica del presidente della Juventus e dell’Associazione europea dei club (ECA) Andrea Agnelli nella conferenza stampa congiunta con il numero uno della Uefa, Aleksander Ceferin, a Bruxelles. “Questo è un giorno molto importante per il calcio, […] L'articolo Juventus, Agnelli: “Non vogliamo la Superlega ...

Uefa - Ceferin : 'No alla Superlega'. Agnelli : 'Juventus mai coinvolta'. Nascerà la Superchampions? : 'La Superlega è una sorta di fiction, un sogno, e non vedrà mai la luce'. Aleksander Ceferin esclude categoricamente la nascita di una nuova competizione dei grandi club europei in concorrenza con la ...

Juventus - Agnelli : “Non siamo implicati nel progetto Superlega” : “Posso confermare che non abbiamo mai visto, né discusso, né siamo implicati nella creazione di questo documento“. In un’intervista alla Bbc Andrea Agnelli, presidente della Juventus e dell’Eca, l’associazione che rappresenta i club europei, nega il coinvolgimento della società bianconera nel progetto di una Superlega europea portato alla luce da Football Leaks. “siamo completamente impegnati con la Uefa ...

Calciomercato Juventus - Agnelli fa la spesa in casa Real Madrid : si profila un clamoroso scambio con i blancos : Il club bianconero vorrebbe a tutti i costi Marcelo, sul piatto il presidente Agnelli è pronto a mettere il cartellino di Alex Sandro Gli affari tra la Juventus e il Real Madrid potrebbero non essere finiti e, dopo l’operazione Cristiano Ronaldo, se ne potrebbe profilare una altrettanto clamorosa. AFP/LaPresse Il club bianconero infatti pensa a Marcelo, è lui il giocatore individuato da Agnelli per compiere l’ennesimo salto di ...

Fiocco rosa in casa Juventus : è nata Vera Nil - figlia del presidente Andrea Agnelli : Andrea Agnelli festeggia oggi la nascita di Vera Nil, la modella turca Deniz Akalin ha partorito oggi Fiocco rosa in casa Juventus. Il presidente bianconero, Andrea Agnelli, 43 anni, è diventato papà di Vera Nil. Lo annuncia il club bianconero, congratulandosi con Agnelli e con la compagna, la modella turca Deniz Akalin. “Una nuova gioia per il presidente Agnelli e Deniz Akalin: questa mattina è nata infatti la piccola Vera Nil, che ...

Juventus - Report smentisce Agnelli. Le nuove intercettazioni nell’anticipazione della seconda puntata dell’inchiesta : Stasera Report (Rai3) smentisce Andrea Agnelli e dimostra la responsabilità della Juventus che avrebbe permesso l’ingresso e l’esposizione allo stadio di striscioni offensivi sulla tragedia di Superga nel derby col Torino del febbraio 2014. Il presidente Agnelli, durante l’assemblea degli azionisti, ha difeso Alessandro D’Angelo, capo della sicurezza della Juve, citando la sentenza del tribunale d’appello della ...

‘Ndrangheta-Juventus - nuove intercettazioni shock di Report : “Agnelli chieda scusa” [VIDEO] : Prosegue l’inchiesta di Report sulla Juventus e su presunti sodali della ‘ndrangheta che gestivano la curva bianconera. Dopo la puntata di lunedì scorso con varie intercettazioni piccanti, questa sera altre rivelazioni nel programma di Rai Tre. “Non mi venire allo stadio a fare stare zitta la curva al derby e devo sentire i bovini cantare! Mi stanno sul c…”. I bovini sono i tifosi del Torino e la voce è ...

Juventus - Mourinho : 'Agnelli vuole 10 scudetti' : TORINO - La vittoria più importante è quella che deve ancora arrivare. È uno dei motti bianconeri che il presidente Andrea Agnelli ama ripetere. O, forse, bisognerebbe dire: amava. Adesso, a quanto ...