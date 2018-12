Jurgen Klopp schiaccia l’occhio alla Serie A | “un giorno verrò | se ancora mi vorrà

sportfair

(Di lunedì 10 dicembre 2018)ha parlato, tra il serio ed il faceto, del suo possibile futuro inA dopo i contatti col Napoli delle scorse annatel’occhioA. Il tecnico del Liverpool ha parlato in conferenza stampa della gara che dovrà affrontare contro il Napoli di Ancelotti, aprendo una finestra sul proprio futuro. L’Italia piace ae qualche contatto in passato c’è stato proprio col Napoli di De Laurentiis: “Mancano3 anni e mezzofine del mio contratto, magari a quel tempo nessuno mipiù – ha spiegato in conferenza stampa-. Detto ciò, sicuramente l’Italia mi piace molto, mi piace il cibo, ma non parlo la vostra lingua. E mi piace molto anche il presidente De Laurentiis, uno che non ha peli sulla lingua e dice sempre quello che pensa. Lui poi ha fatto tutte ottime scelte in questi anni, ...