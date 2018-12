Jean-Paul Fitoussi | Ho sostenuto Emmanel Macron | ma è solo un imbecille

huffingtonpost

(Di lunedì 10 dicembre 2018) Un aggettivo per definire Emmanuel? "".non fa giri di parole. L'economista francese, di origini tunisine, hail presidente francese, ma ora lo boccia senza appello. "Lo ritenevo in gamba" dice in un'intervista al Fatto Quotidiano, ma "i francesi si sono accorti della verniciatura, neppure fatta bene, di un muro pieno di crepe".demolisce l'azione del leader di En Marche all'Eliseo."Parigi non conosce la Francia e chi abita a Parigi non sapeva che milioni di francesi vivono difficoltà più estreme di quelle ipotizzabili. Ci si sveglia stupiti di questa rabbia, ma un politico che non conosce il suo Paese, che dirigente è?".La Francia è sconvolta dalla protesta dei gilet gialli e il presidente francese dovrebbe parlare stasera, dopo tanto silenzio.aveva annunciato che il suo programma era ...