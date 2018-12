Irama | dedica d' amore a Giulia De Lellis | ' My Home'

Giulia De Lellis : dedica d’amore a Irama su Instagram (con errore) : Giulia De Lellis e Irama non si nascondono più e su Instagram l’influencer si lascia andare ad una dedica d’amore, commettendo però un grave errore d’ortografia. Giovani e innamorati: Irama e Giulia hanno deciso di vivere alla luce del sole la loro relazione, tenuta segreta per mesi e resa nota dopo la pubblicazione di un bacio appassionato sul settimanale Chi. La love story ha ricevuto anche l’approvazione di Maria De ...

Irama : in occasione dell’inizio del tour ha scritto un bellissimo post dedicato alle donne : "Una rosa a tutte le donne" The post Irama: in occasione dell’inizio del tour ha scritto un bellissimo post dedicato alle donne appeared first on News Mtv Italia.

Irama - dedica alla De Lellis durante un live : 'Questa è per una persona speciale' : Irama e Giulia De Lellis ormai sono usciti allo scoperto come coppia, per la gioia dei fan. I due ragazzi sembrano sempre più in sintonia e la bella esperta di tendenze non perde un concerto del suo amato. Nelle ultime ore il vincitore della scorsa edizione di Amici ha tenuto un concerto durante il quale non ha perso occasione per fare una dedica a Giulia, presente in prima fila. Quest'ultima ha pubblicato sul suo profilo Instagram anche delle ...

Irama concerto : dedica speciale a Giulia De Lellis : Giulia De Lellis al concerto di Irama, la dolce dedica del cantante Come ormai saputo e risaputo, Giulia De Lellis e Irama stanno felicemente insieme e cercano di godersi questi primi momenti da fidanzati. Il cantante è sempre più impegnato nei suoi concerti tanto che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne lo segue e si […] L'articolo Irama concerto: dedica speciale a Giulia De Lellis proviene da Gossip e Tv.

Giulia De Lellis dedica dolci parole a Irama : 'tempo proibito' : Maria De Filippi ha "benedetto" la nascita di una nuova coppia, quella formata da Giulia De Lellis, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, nonché scelta del tronista Andrea Damante e Irama, ex concorrente di Amici. L'unione nata tra i due "figlioli" è stata ufficializzata dalla stessa Maria a "Tu si que vales". Le voci sulla nuova coppia stavano circolando da giorni. Giulia De Lellis ha voluto mantenere il silenzio, fino alla pubblicazione di una ...

