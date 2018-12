Investito un pedone a Palazzolo | è codice rosso

Albissola - pedone Investito sulle strisce : Albissola. Una persona è stata investita da un'auto mentre attraversava sulle strisce pedonali questa amttina poco dopo le 9 in Via delle Industrie, vicino allo stadio 'Faraggiana'. Imemdiato l'...

Pedone Investito in via Ciconi a Udine : Incidente questa mattina poco prima di mezzogiorno, a Udine. Un giovane di 25 anni - M.F. le sue iniziali - è stato investito da un'auto in via Ciconi. Alla guida della vettura un 69enne di Udine - B.

Pedone Investito da auto - 67enne muore sul colpo nel reggino : Bovalino , Reggio Calabria, - Un uomo di 67 anni, P.P., è morto mentre attraversava la strada statale 106 jonica nel centro abitato di Bovalino, investito da un'automobile condotta da una persona che, ...

Pedone Investito in via Cascina Bella a Olgiate Comasco : Pedone investito in via Cascina Bella, strada nei pressi del centro sportivo Pineta. Pedone investito a Olgiate Comasco, intervento dei mezzi di soccorso L'incidente è successo pochi minuti prima ...

Pedone Investito in via Madonna a Rho FOTO : Pedone investito in via Madonna Attimi di paura in via Madonna a Rho nel pomeriggio di oggi, martedì 16 ottobre, intorno alle 15.30 per una donna di 41 anni investita. Sul posto in questi minuti i ...

Pedone Investito da auto ad Aosta : Ha subìto un politrauma e contusioni varie ed è ricoverato in terapia intensiva all'ospedale 'Parini' un Aostano che questa mattina, verso le 9,30, è stato investito da un'auto in via Parigi. Sul ...

Pedone Investito e ucciso da bus turistico nel centro di Roma : Un uomo di 54 anni è stato investito e ucciso da un bus turistico mentre attraversava via Cavour, non lontano dai Fori Imperiali. Alla guida del mezzo un 58enne, anche lui italiano. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo stava attraversando in compagnia della moglie, che è stata letteralmente sfiorata dal bus, restando illesa: il mezzo era appena ripartito dall'hotel Palatino dove era sceso un gruppo di turisti ...