Inter | Spalletti | Domani la partita più importante Barcellona? Società

Inter - ecco i convocati per il Psv : bicchiere mezzo pieno per Spalletti : Come annunciato dallo stesso Spalletti in conferenza, Matias Vecino non sarà disponibile per il match di domani contro il Psv. Il tecnico nerazzurro, però, può disporre di Radja Nainggolan, che potrebbe dare il suo contributo a gara in corso. L’esame svolto dall’ex Fiorentina ha indotto lo staff medico e quello tecnico alla prudenza, mentre il belga ha provato a forzare in allenamento e ha dato risposte confortanti. Non ci sarà ...

Inter - Spalletti senza Vecino contro il Psv : Vigilia di Champions League per l'Inter, che domani scenderà in campo allo stadio San Siro contro il Psv Eindhoven nell'ultima giornata del gruppo B. Match decisivo per i nerazzurri, che dovranno vincere attendendo buone notizie dal Camp Nou, dove il Tottenham affronterà il Barcellona. Al momento la classifica dice: Barcellona primo con tredici punti, seguito da Inter e Spurs a quota 7, con gli inglesi in vantaggio negli scontri diretti e con il ...

Inter - Luciano Spalletti : “credo nella buona fede del Barcellona” : Inter, Luciano Spalletti ha fiducia nel normale svolgimento della gara del Barcellona contro il Tottenham che potrebbe incidere su passaggio del turno dei nerazzurri “Il Barcellona che lascia a riposo diversi titolari col Tottenham? Mi viene da pensare che al Barca si stiano offendendo per il nostro ragionamento di mettere in dubbio la loro etica professionale. Si chiamano così ed hanno tutto questo seguito perché hanno mandato un ...

Spalletti : 'Ecco la differenza tra l'Inter e la Juve...' : MILANO - ''Icardi a Madrid? Non vedo dove sia il problema. C'era la delegazione della Juventus, c'erano i dirigenti e un calciatore dell'Inter. Non vedo dove stia il problema, è come andare a cena da ...

Inter - senti Spalletti : “vi spiego dove sta la differenza con la Juventus” : Inter, Luciano Spalletti ha parlato della distanza tra la sua squadra e la Juventus che sta dominando da anni in Italia “La differenza con la Juventus la vedo di più nelle vittorie mancate con Parma e Atalanta. E’ nel contesto delle 38 partite che dobbiamo far meglio e non nella partita unica dove avremmo potuto anche vincere se avessimo concretizzato le opportunità che abbiamo avuto“. Torna così a parlare della partita ...

Inter PSV Eindhoven : Spalletti - Politano e D'Ambrosio in conferenza stampa LIVE : LIVE 14:15 10 dic Terminata la conferenza stampa di Danilo D'Ambrosio e Matteo Politano, tra poco toccherà a Luciano Spalletti. 14:14 10 dic D'Ambrosio: "Quella di domani è una partita a sé. Essere ...

Inter - il mese di dicembre spaventa i tifosi e Spalletti. Un anno fa fu debacle : L' Inter di Luciano Spalletti occupa la terza posizione in campionato alle spalle del Napoli di Ancelotti, secondo con 35 punti e della famelica Juventus capolista che di punti ne ha messi insieme 43 ...

Inter-Psv Eindhoven - probabili formazioni : Icardi-Perisic-Politano per Spalletti : INTER PSV Eindhoven probabili formazioni – L’Inter di Spalletti è obbligata ad ottenere i tre punti sul campo di San Siro, tre punti che potrebbero pesare come un macigno sulla qualificazione. Si giocherà la partita a Milano, ma un occhio e un orecchio saranno sintonizzati anche al Camp Nou: sarà infatti fondamentale il risultato che […] L'articolo Inter-Psv Eindhoven, probabili formazioni: Icardi-Perisic-Politano per Spalletti ...

Calciomercato Inter - individuato il rinforzo per il centrocampo di Spalletti : Dopo la sconfitta di Torino, Spalletti avrebbe chiesto alla dirigenza dell’Inter un rinforzo nella zona nevralgica del campo, dove non sta godendo dell’apporto di Nainggolan, bloccato dai continui guai fisici. E Marotta guarda al mercato inglese – nello specifico in casa Arsenal – per accontentare l’allenatore, al quale vorrebbe regalare Mesut Ozil. L’ex trequartista della Germania sta trovando poco ...

Inter - Spalletti frena per il rientro di Nainggolan contro il Psv : La partita più importante degli ultimi due mesi in casa Inter sarà quella che si giocherà martedì alle ore 21 allo stadio Meazza, contro il Psv Eindhoven. Gara valida per l'ultima giornata del gruppo B di Champions League e che deciderà se i nerazzurri passeranno il turno o se retrocederanno in Europa League. La classifica vede il Barcellona in testa, già qualificato, con tredici punti, mentre Inter e Tottenham sono appaiate al secondo posto con ...

Inter - c'è De Vrij col Psv : Spalletti rialza il muro : Contro il Psv per lui sarà come un derby, ecco perché Stefan De Vrij si scalda per tornare in campo martedì sera a San Siro nella partita che deciderà - Tottenham permettendo - il futuro dell'Inter in ...