Inter | sale la tensione per la gara contro il Psv | Nainggolan in dubbio | ma c’è un assenza

(Di lunedì 10 dicembre 2018) La partita di domani sera trae Psv è unada dentro o fuori per i nerazzurri, che hanno bisogno di svoltare dopo un periodo di apparente appannamento. Spalletti in conferenza ha annunciato la defezione quasi sicura di Vecino, alle prese con un fastidio al quadricipite dai giorni antecedenti alla sfida dell’Allianz Stadium. In forteanche la presenza di, finora poco incisivo nell’esperienza nerazzurra a causa di qualche infortunio di troppo. Il belga forzerà nella rifinitura, ma non si vogliono correre altri rischi e, per questo, potrebbe strappare una panchina in extremis. Il tecnico, intanto, èvenuto ai microfoni di Sky Sport per sottolineare l’importanza enorme della partita: “Sostituisce per importanza quella con la Lazio del finale di stagione, è lo step successivo. Vale molto per la storia del club e per quello che ...