INTER-PSV | SPALLETTI | ' VECINO E NAINGGOLAN KO' Ultime notizie | ' Non c' è nessun caso

INTER-Psv - le probabili formazioni del match di Champions League : la notte dei verdetti, quella che determinerà il futuro dell'Inter in Champions League. Discorso qualificazione ancora aperto, con i nerazzurri che dovranno guadagnare il pass per gli ottavi di finale ...

Calcio - Champions League 2018-2019 : l’INTER all’assalto del PSV Eindhoven per sperare negli ottavi : Domani, martedì 11 dicembre, l’Inter conoscerà il proprio futuro nella Champions League 2018-2019 di Calcio. La formazione allenata da Luciano Spalletti aveva disputato una competizione pressoché perfetta fino all’ultima giornata: la sconfitta per 1-0 in casa del Tottenham ha però rimesso in discussione la qualificazione agli ottavi di finale. Nella sesta partita della fase a gironi i nerazzurri dovranno vedersela con gli olandesi ...

Champions League - INTER e Napoli si giocano tutto con Psv e Liverpool : Si chiude la fase a gironi della Champions League e né Inter né Napoli conoscono ancora il loro destino nella competizione. Le due italiane si giocano il tutto per tutto nelle ultime gare, i nerazzurri contro il Psv Eindhoven, i campani all’Anfield contro il Liverpool. L’impegno degli uomini di Spalletti contro gli olandesi sembra in discesa, l’Inter è nettamente avanti sulla lavagna di Sisal Matchpoint, a 1,32. Il Psv, già fuori anche ...

INTER - sale la tensione per la gara contro il Psv : Nainggolan in dubbio - ma c’è un’assenza : La partita di domani sera tra Inter e Psv è una gara da dentro o fuori per i nerazzurri, che hanno bisogno di svoltare dopo un periodo di apparente appannamento. Spalletti in conferenza ha annunciato la defezione quasi sicura di Vecino, alle prese con un fastidio al quadricipite dai giorni antecedenti alla sfida dell’Allianz Stadium. In forte dubbio anche la presenza di Nainggolan, finora poco incisivo nell’esperienza ...

INTER - D'ambrosio e Politano : "Battiamo il Psv. Non pensiamo al Barça" : Champions, Inter-Psv, D'ambrosio e Politano: "Conta solo vincere" L'orgoglio di rappresentare l'Inter è un concetto chiave del pensiero spallettiano. E il tecnico toscano è riuscito a trasmetterlo ...

INTER - Luciano Spalletti : 'Vecino e Nainggolan out'/ Ultime notizie - sfida al PSV : 'Serve concentrazione' : Inter, Luciano Spalletti: 'Vecino e Nainggolan out'. Ultime notizie, sfida al PSV in Champions League: 'Serve concentrazione'.

INTER - Spalletti senza Vecino contro il Psv : Vigilia di Champions League per l'Inter, che domani scenderà in campo allo stadio San Siro contro il Psv Eindhoven nell'ultima giornata del gruppo B. Match decisivo per i nerazzurri, che dovranno vincere attendendo buone notizie dal Camp Nou, dove il Tottenham affronterà il Barcellona. Al momento la classifica dice: Barcellona primo con tredici punti, seguito da Inter e Spurs a quota 7, con gli inglesi in vantaggio negli scontri diretti e con il ...

INTER-Psv - tutto quello che c'è da sapere sul match di Champions 2018 : Dove è possibile guardare Inter-Psv? La partita tra Tottenham e Inter su satellite e fibra verrà trasmessa in diretta su Sky Sport Football HD, canale 203, e sul canale 252. Sul digitale terrestre la ...

INTER - infortuni per Vecino e Nainggolan : col PSV non ci saranno - gli aggiornamenti : Vecino e Nainggolan ancora out a causa di problemi fisici che li affliggono, Spalletti fa il punto sugli infortunati in casa Inter “A Vecino abbiamo fatto fare un esame e probabilmente non sarà disponibile, ha un problema difficile da risolvere. Nainggolan ha fatto un esame a inizio settimana e ha bisogno di uno stop. Lo valuteremo e cercheremo di fare un ulteriore approfondimento“. Luciano Spalletti in conferenza stampa ha ...

In 60mila per INTER-Psv : San Siro si prepara a un'altra serata di gala: sono attesi infatti oltre 60mila spettatori per la sfida di domani tra l'Inter e il Psv Eindhoven, decisiva per il passaggio del turno in Champions ...

INTER - D'Ambrosio : 'Non sarà una passeggiata col PSV - dobbiamo partire forte' : Danilo D'Ambrosio , difensore dell'Inter, ha parlato a Sky Sport alla vigilia della decisiva sfida di Champions League contro il PSV: 'In queste partite va dato il 110% per i tre punti. dobbiamo pensare a fare la partita dal primo minuto perché loro non ...

INTER PSV Eindhoven : Spalletti - Politano e D'Ambrosio in conferenza stampa LIVE : LIVE 14:15 10 dic Terminata la conferenza stampa di Danilo D'Ambrosio e Matteo Politano, tra poco toccherà a Luciano Spalletti. 14:14 10 dic D'Ambrosio: "Quella di domani è una partita a sé. Essere ...

