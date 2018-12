Inter-Psv Eindhoven | Champions League calcio | quando si gioca? Data | programma | orario e

Inter-Psv Eindhoven martedì alle 21.00 in diretta su Sky : dirigerà il tedesco Felix Zwayer : Nuovo appuntamento con il grande calcio della Champions League. martedì 11 dicembre infatti l'Inter di Spalletti affronterà gli olandesi del Psv Eindhoven nell'ultimo match della fase a gironi. I nerazzurri dovranno conquistare l'intera posta in palio per centrare la qualificazione agli ottavi di finale almeno come seconda. Ma dove potranno ammirare i tifosi del biscione la decisiva sfida? L'importante match sarà trasmesso sui canali ufficiali ...

Inter - Spalletti frena per il rientro di Nainggolan contro il Psv : La partita più importante degli ultimi due mesi in casa Inter sarà quella che si giocherà martedì alle ore 21 allo stadio Meazza, contro il Psv Eindhoven. Gara valida per l'ultima giornata del gruppo B di Champions League e che deciderà se i nerazzurri passeranno il turno o se retrocederanno in Europa League. La classifica vede il Barcellona in testa, già qualificato, con tredici punti, mentre Inter e Tottenham sono appaiate al secondo posto con ...

Inter - c'è De Vrij col Psv : Spalletti rialza il muro : Contro il Psv per lui sarà come un derby, ecco perché Stefan De Vrij si scalda per tornare in campo martedì sera a San Siro nella partita che deciderà - Tottenham permettendo - il futuro dell'Inter in ...

Inter - Nainggolan parzialmente in gruppo verso il PSV : Successivamente, come riportato da Sky Sport, è arrivato il resto del gruppo per un lavoro di tipo tattico. Il belga ha svolto parte del lavoro con i compagni.

Champions League Liverpool-Napoli - dirige Skomina. Inter-Psv : Zwayer : ROMA - Sono state rese note le designazioni arbitrali per Liverpool-Napoli e Inter-Psv , gare valevoli per la sesta e ultima giornata della fase a gironi di Champions League. Per la gara degli azzurri ...

Inter - possibile sorpresa nel PSV : van Bommel lancia il nuovo Sneijder : Sulla propria strada i nerazzurri troveranno il PSV, che come scrive la Gazzetta dello Sport , potrebbe presentarsi con una sorpresa nell'undici titolare. 'Tra le possibili novità c'è il messicano ...

Champions League : Zwayer arbitra Inter-Psv - Liverpool-Napoli a Skomina : Sarà il tedesco Felix Zwayer l'arbitro di Inter-Psv Eindhoven, gara valida per la sesta e ultima giornata del girone B di Champions League e decisiva per i nerazzurri di Spalletti ai fini della ...

Champions League - Skomina arbitrerà Liverpool-Napoli. Inter-Psv a Zwayer : MILANO - Sarà lo sloveno Damir Skomina ad arbitrare Liverpool - Napoli , gara valida per la sesta e ultima giornata del Gruppo C di Champions League. Gli assistenti saranno Jure Praprotnik e Robert ...

Inter - Nainggolan tenta il miracolo per il PSV. Vecino è recuperato : L' Inter non ha ancora perso le speranze per Radja Nainggolan . Secondo La Gazzetta dello Sport , verso la gara decisiva con il PSV le sensazioni sono piuttosto negative sul recupero del belga, 'ma una flebile speranza c'è. Radja Nainggolan ieri ha svolto ancora lavoro differenziato e oggi ...

Inter-Psv Eindhoven - Champions League calcio : quando si gioca? Data - programma - orario e tv : Martedì 11 dicembre alle ore 21.00 l’Inter affronterà il Psv Eindhoven nell’ultima giornata della fase a gironi della Champions League. Sarà una sfida decisiva a San Siro, visto che i nerazzurri, per qualificarsi agli ottavi, devono vincere con gli olandesi e poi sperare che il Tottenham non faccia altrettanto con il Barcellona. La squadra di Spalletti dovrà quindi mettersi alle spalle l’amara sconfitta con la Juventus e dare il massimo per ...

Inter - a -14 si fa più dura. E il Psv è dietro l'angolo : Il momento non è dei più facili. L'Inter si prepara alla sfida decisiva di Champions League contro il Psv con una sola vittoria - tra campionato e Coppa - nelle ultime 5 partite e un maxi distacco ...

Intermania : Perisic andava sacrificato per Cancelo - il PSV conta più della Juve : E' vero che bisognava fare i conti con il fair-play finanziario Uefa ma, quando hai in mano il numero 1 al mondo nel suo ruolo, devi cercare di fare tutto il possibile e pure l'impossibile per non ...

Inter - missione Psv : bisogna cancellare in fretta lo Stadium : La trasferta allo Stadium lascia il sapore dolceamaro in bocca all' Inter . La buona prestazione lascia ben sperare nell'ottica della costruzione di un progetto da anti-Juventus ma la sconfitta porta ...

Inter-Psv - Champions League : la partita in diretta tv esclusiva su SkySport : Quattro giorni dopo la Juventus in campionato, l’Inter affronterà la decisiva sfida di Champions League contro il Psv Eindhoven nella sesta ed ultima giornata della fase a gironi. Gli olandesi, già eliminati da tutto, Europa League compresa, sono l’ultimo ostacolo verso la qualificazione dei neroazzurri agli ottavi di finale. Ma oltre a non fallire assolutamente la gara di San Siro gli interisti dovranno inoltre tifare per il Barcellona, già ...