Inter | con il Psv superati i 60mila tifosi | ricavi oltre i 10 milioni

Gestione repressiva e retorica xenofoba. L’Italia secondo Amnesty International : La Ong: «Ostacolato lo sbarco di centinaia di persone, infliggendo ulteriori sofferenze». Allo stesso tempo «nel 2018 fornitura di armi a paesi in guerra»

Grillo - Bannon e i russi : l’Internazionale della protesta si riconosce nei “gilet gialli” : È solo l’inizio, anche stavolta. Anche stavolta c’è una rivoluzione, ma di segno totalmente opposto rispetto alle speranze del ’68: una rivoluzione che è un paradosso, un’internazionale del nazionalismo populista, anti-europea, gridata e rabbiosa. Attorno al movimento dei gilet gialli si sta saldando un network di simpatie politiche, relazioni pers...

Wp : russi Interagirono con staff Trump : 3.06 I russi interagirono con almeno 14 collaboratori di Trump durante la campagna e il periodo di transizione. Lo scrive il Washington Post citando interviste e atti pubblici e sottolineando come questo contrasti con quanto finora dichiarato dal presidente, che ha negato ogni contatto con Mosca. Tra i russi che ebbero contatti con l'entourage di Trump,l'ex ambasciatore russo Serghiei Kisliak, il costruttore Aras Agalarov e suo figlio ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 10 dicembre : La scelta – Il ministro degli Interni si schiera apertamente con il “partito del Pil” : E Salvini chi riceve il giorno dopo? Gli affaristi del “Sì” Vertice domenicale al Viminale coi vertici Confindustria&C. Il vicepremier: “Aspettiamo il rapporto, ma io andrei avanti” di Silvia D’Onghia Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Compro una vocale. “Berlusconi mobilita Fi: ‘C’è il rischio recessione. Siamo il partito del Pil’” (il Giornale, 5.12). Più che del Pil, del pilu. E ora, subito le erezioni ...

Tennis - Mauresmo : 'Ho lasciato la Davis per evitare conflitti d'Interesse' : Mentre rifletteva sulla decisione da prendere la ex numero 1 al mondo, ora madre di due figli avuti con la compagna, è arrivata la proposta di Lucas Pouille: 'Da un lato c'era lui e il progetto della ...

Svolta - atto secondo. Salvini riconosce l'importanza dei corpi Intermedi - le imprese scelgono il loro Interlocutore : Svolta, atto secondo. Il giorno dopo la manifestazione di Piazza del Popolo Matteo Salvini incontra al Viminale le associazioni di impresa che solo una settimana fa avevano protestato contro il governo. E, ospite di Mezz'ora in più, dice: "Ascoltare è fondamentale, io ho bisogno di incontrare i corpi intermedi, serve l'ascolto".Si potrebbe ricamare a lungo sul timing dell'iniziativa che anticipa il tavolo dell'altro vicepremier ...

Inter - Spalletti frena per il rientro di Nainggolan contro il Psv : La partita più importante degli ultimi due mesi in casa Inter sarà quella che si giocherà martedì alle ore 21 allo stadio Meazza, contro il Psv Eindhoven. Gara valida per l'ultima giornata del gruppo B di Champions League e che deciderà se i nerazzurri passeranno il turno o se retrocederanno in Europa League. La classifica vede il Barcellona in testa, già qualificato, con tredici punti, mentre Inter e Tottenham sono appaiate al secondo posto con ...

Tumblr - il ban ai contenuti per adulti Interesserà anche i gamers? : ... se non sono in grado di condividere la loro arte con le community disposte a pagare e donare per lavori su commissione, come continueranno a fare soldi? La nuova politica sui contenuti espliciti di ...

LIVE Cantù-Milano - Serie A basket in DIRETTA : Olimpia avanti 44-36 all’Intervallo con 11 punti di un ottimo Kuzminskas - 12 per Jefferson tra le fila dei canturini : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE del derby lombardo tra Cantù e Milano, valevole per la nona giornata della Serie A 2018-2019. Le due compagini non arrivano alla sfida odierna in un momento esaltante dal punto di vista dei risultati e del gioco, con i canturini reduci da quattro sconfitte consecutive ed i meneghini da tre sconfitte di fila in Eurolega (inframezzate dalla vittoria casalinga con Cremona sul filo di lana). I milanesi ...

"Riallacciato con Salvini - tocca a Di Maio". Intervista a Vincenzo Boccia - presidente di Confindustria : Solo pochi giorni fa da Lega e M5S arrivavano solo parole di delegittimazione, ora Confindustria e le imprese sono tornate al centro del villaggio. Addirittura contese dagli azionisti di Governo. Da Matteo Salvini, che ha incontrato al Viminale 15 associazioni di categoria per ascoltare le ragioni del mondo produttivo, ha preso appunti sulle proposte formulate dalle imprese, promettendo di dare risposta alla loro principale preoccupazione: la ...

Inter - Icardi in ombra contro la Juve : il dato : Tanto che, come ricorda l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l'attaccante nerazzurro non ha collezionato alcun tiro verso la porta bianconera.

'Trump non Interferisca con la protesta dei gilet' : Roma, 9 dic., askanews, - La Francia ha chiesto al presidente degli Stati Uniti Donald Trump di non interferire con la politica interna francese, dopo che il presidente Usa ha postato alcuni tweets di sostegno sulla protesta dei Gilet gialli e attaccato l'accordo di Parigi sul clima. 'Io dico al presidente Donald ...