Intelligenza Artificiale e Medicina verso un obiettivo comune | migliorare la salute e

Fake news - dati - arte e Intelligenza Artificiale al festival HER She Loves San Lorenzo 2018 : Martedì 11 Dicembre infine, presso il RUFA Space - Rome University of Fine Arts, l'incontro tra arte e scienza si concentrerà sui cambiamenti climatici in atto con una tavola rotonda a cura di Elena ...

A Milano il primo albero di Natale dotato di Intelligenza artificiale : Milano ha il suo primo albero di Natale dotato di intelligenza artificiale. Si trova al CityLife Shopping District e ad accenderlo è stata Huawei, complice la presenza nel centro commerciale del suo primo e unico Experience Store Huawei d’Europa. Fino al 6 gennaio le persone potranno interagire e sperimentare la tecnologia Huawei scattandosi una fotografia con Huawei Mate 20 Pro in mano agli elfi presenti in Piazza Tre Torri, quelli installati ...

Intelligenza Artificiale - blockchain e auto-robot : tutte le novità di Amazon Web Services : Al meeting internazionale re:Invent a Las Vegas, molti i nuovi servizi presentati dalla infrastruttura cloud più usata al mondo: dall'Intelligenza artificiale e machine learning, alla blockchain. Un ...

L’Intelligenza Artificiale supera l’uomo : ecco AlphaZero - il nuovo programma che batte qualsiasi essere umano in tutti i giochi : Si chiama AlphaZero ed è un programma di Intelligenza Artificiale per computer che è in grado di battere gli esseri umani in tutti i giochi da tavolo, compresi anche quelli più difficili e che richiedono ragionamento e previsioni, come gli scacchi, Go e shogi, ovvero gli scacchi giapponesi. Il programma, realizzato dall’azienda inglese DeepMind è stato descritto in un articolo pubblicato sulla rivista Science: è in grado di imparare da ...

Cina - ora l’Intelligenza Artificiale annuncia anche le notizie in tv : La voce e l’aspetto, ce lo ha svelato lui stesso ma senza grande entusiasmo, sono modellati su un collega in carne e ossa: Zhang Zhao, un vero giornalista dell’agenzia di Stato cinese Xinhua. L’espressività non è il massimo, il timbro ancora un po’ troppo metallico, ma il giornalista televisivo artificiale – un avatar digitale sviluppato dal motore di ricerca Sogou e ovviamente sostenuto da una serie di algoritmi d’intelligenza artificiale e dal ...

Nokia presenta 5.1 Plus e 3.1 Plus : Intelligenza Artificiale e multimedialità a prezzi più che “umani” : L'esordio di Nokia 8.1 è stato accompagnato dai fratelli minori Nokia 5.1 Plus e 3.1 Plus, due smartphone che puntano su un prezzo di listino interessante L'articolo Nokia presenta 5.1 Plus e 3.1 Plus: intelligenza artificiale e multimedialità a prezzi più che “umani” proviene da TuttoAndroid.

A different Xmas : l’Intelligenza Artificiale di Huawei accende il Natale : Non solo telefoni: Huawei, leader mondiale della tecnologia, fa sempre più parlare di se per iniziative che mettono la tecnologia al servizio delle città e del sociale. Così, dopo aver trasformato in musica i suoni delle megattere grazie a una collaborazione con il Wwf, ha trovato un altro modo per emozionare: ha acceso oggi a CityLife Shopping District Milano il primo albero di Natale dotato di Intelligenza Artificiale in grado di riconoscere ...

PowerPoint e Skype con i sottotitoli in tempo reale grazie all’Intelligenza Artificiale : A molti sarà capitato di assistere a una presentazione con diapositive di PowerPoint, e di non comprendere tutto quello che l’oratore ha cercato di comunicare. O di tenere una conversazione in Skype senza capire tutto quello che dicevano gli interlocutori. Il motivo può essere che l’oratore o gli interlocutori parlavano una lingua diversa dalla vostra, o che siete ipoudenti o non udenti. Per risolvere questo problema, Microsoft ha ...

Snapdragon 855 è ufficiale : Qualcomm punta tutto su 5G e Intelligenza artificiale : Per quanto riguarda la parte fotografica, Snapdragon 855 integrerà un ISP Computer Vision " il primo al mondo, secondo Qualcomm. Ciò dovrebbe aprire le porte alla fotografia computazionale anche in ...

Intelligenza Artificiale : sfida Cina è anche questione geopolitica : Vale a dire, che la supremazia in questo campo potrà influenzare i rapporti di forza fra le nazioni, similmente alla politica energetica o alla potenza militare " elementi naturali di qualsiasi ...

F1 - Mondiale 2019 : il Circus sfrutterà l’Intelligenza Artificiale per dare più informazioni ai telespettatori : Una Formula Uno sempre più vicina ai telespettatori? Sembrerebbe di sì. Il Circus infatti, grazie ad una collaborazione stretta con Amazon Web Service (AWS), sfrutterà l’intelligenza artificiale per garantire un’interazione grafica più ricca di informazioni a chi seguirà i GP in televisione. Lo strumento prende il nome di Sagemarker, dispositivo che arricchirà il pacchetto grafico di immagini affini ai videogames. Di questo argomento ...

Affectiva : ecco l’Intelligenza Artificiale che rileva le emozioni migliorando la sicurezza stradale : Ogni anno i numeri relativi agli incidenti stradali confermano migliaia di episodi con feriti e decessi che appaiono quasi come un bollettino di guerra. La maggior parte degli incidenti sono provocati dall’errore umano, comprese distrazioni e colpi di sonno. Per arginare questo fenomeno oltre ad una maggiore sensibilizzazione, può fare la differenza la tecnologia, con l’adozione di strumenti sempre più avanzati in grado di ridurre i ...

Barlocco (Samsung) : "L'Intelligenza Artificiale trasformerà i nostri dispositivi" : Il presidente di Samsung Italia: Dal 2019 si percepiranno meglio le possibilità di questa tecnologia, perché gli utenti la vedranno concretizzata, attraverso azioni che diventeranno davvero automatiche o digitali"

Secondo Di Maio Intelligenza Artificiale e blockchain daranno lavoro ai giovani : "Le nuove tecnologie come l’intelligenza artificiale e la blockchain offriranno nuovi posti di lavoro per i giovani italiani."Così il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio intervenendo alla consegna della borsa di studio #InvestYourTalent 2018 intitolata a Fabrizia Di Lorenzo, la ragazza rimasta vittima nel 2016 all'attentato al mercatino di Natale a Berlino. Courtesy ...