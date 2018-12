Insieme 2019

Sanremo 2019/ News e cast : Bianca Atzei con Gianluca Grignani - Bisio-Raffaele Insieme a Claudio Baglioni? - IlSussidiario.net : A distanza di due mesi dall'inizio del Festival di Sanremo 2019, procedono le anticipazioni in riferimento al cast di questa nuova edizione della kermesse.

Firenze Rocks 2019 : i Sum 41 suoneranno Insieme ai The Cure : Nuovo annuncio per l'edizione 2019 del Firenze Rocks: annunciati i Sum 41, che suoneranno lo stesso giorno dei The Cure, nell'ultima giornata del festival fiorentino prevista per il 16 giugno, ovviamente alla Visarno Arena. Un nuovo gruppo punk, dopo i Nofx e gli Offsprings, si aggiunge dunque all'estate 2019 che sarà ricca di concerti....Continua a leggere

Laura Pausini e Biagio Antonacci : nel 2019 un tour Insieme negli stadi : Da giorni sul web circolava questa notizia, ma oggi è arrivata la conferma ufficiale: Laura Pausini e Biagio Antonacci partiranno per un tour insieme nei principali stadi italiani dal 26 giugno 2019. La prima tappa è al San Nicola di Bari, per poi proseguire passando dallo stadio San Siro di Milano e dallo stadio Olimpico di Roma. Il lungo tour si chiuderà a Cagliari, luogo dove Laura Pausini sarebbe voluta tornare a cantare da tanti anni. La ...

Miss Francia 2019 – Caroline Garcia nella giuria dello show Insieme ad altri volti noti dello spettacolo : Caroline Garcia farà parte della giuria di Miss Francia 2019: la tennista transalpina sarà accompagnata da volti noti della tv e dello spettacolo Alle competizioni è sicuramente abituata, ma come ‘concorrente’ e mai come giudice. Questa volta però, Caroline Garcia dovrà cambiare il suo ruolo: a scendere in campo, o meglio… a salire sul palco saranno le splendide concorrenti che si contenderanno la corona di Miss Francia 2019, mentre la ...

Maturità 2019 - possibili gli scritti misti per la 2° prova : Greco Insieme a Latino : Nel 2019 l'esame di Maturità cambierà veste. La prova, da sempre, la più temuta da tutti gli adolescenti cambia dunque i propri connotati. Non uno stravolgimento, sia chiaro, ma qualche modifica che i più ritenevano necessaria. Intanto le date. La prima prova, che resta lo scritto d'italiano sarà il 19 giugno. Tre le tipologie che gli studenti potranno scegliere: la prima sarà l'analisi del testo con due brani a scelta, la seconda verterà su ...

Raf Tozzi : venerdì esce il cofanetto e nel 2019 il primo tour Insieme : Due grandi artisti che hanno già fatto un pezzo di storia della musica italiana: Raf e Umberto Tozzi . Due repertori immensi e straordinari che per la prima volta saranno racchiusi, in versione ...

Potenza. Elezioni regionali il 26 maggio 2019 Insieme alle europee : I lucani dovranno attendere il 26 maggio 2019 per eleggere i nuovi organi di Governo della Regione. Il vice Governatore

Volley femminile - Champions League 2018-2019 : sorteggiati i gironi. Ottima Novara - Conegliano e Scandicci Insieme : A Budapest (Ungheria) sono stati sorteggiati i gironi della Champions League 2018-2019 di Volley femminile. Le 20 squadre partecipanti alla massima competizione continentale per importanza sono state suddivise in cinque gironi da quattro formazioni ciascuno, le prime cinque classificate e le tre migliori seconde si qualificheranno ai quarti di finale. Urna abbastanza benevola per le squadre italiane che evitano le corazzate turche e ...

