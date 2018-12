Influenza | “non è pericolosa e il vaccino non funziona” | fake news di stagione

meteoweb.eu

(Di lunedì 10 dicembre 2018) L’non èe ilnon è molto efficace. Non è vero, e a smontare queste‘di’ sono gli esperti dell’Istituto superiore di sanità (Issalute.it) in partnership con l’AdnKronos Salute. L’– si ricorda – uccide ogni anno tra le 300.000 e le 500.000 persone in tutto il mondo. E’ ancora oggi la terza causa di morte in Italia per patologia infettiva, preceduta solo da Aids e tubercolosi. Attraverso la somministrazione delsi previene la morte e i ricoveri in ospedale per complicanze. E’ vero, “l’è una malattia che viene da molte persone considerata banale e senza effetti collaterali. In realtà, la gravità non è l’, che di per sé non è una malattia preoccupante, ma le sue complicanze – avvertono gli esperti – come, ad esempio, la ...