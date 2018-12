Infinity presenta un nuovo universo oscuro | La Mummia

davidemaggio

(Di lunedì 10 dicembre 2018) LaE’ arrivato suilDark Universe targato Universal: “La”. Il film è ilrevival della prima pellicola del 1932 e segna l’inizio di unfranchise targato Universal, che vuole riportare sul grande schermo i mostri protagonisti della storia del cinema.Firmato da Alex Kurtzman, per inaugurare ilfranchise sono stati scritturati due nomi di grido: Tom Cruise (L’ultimo protocollo, Top Gun, Cuori Ribelli e la trilogia Mission Impossible) -protagonista, nei panni di Nick Morton- e Russel Crowe (The Water Diviner, Sfida ai confini del mare, American Gangster, Noah) che nel film interpreta Dr Jekyll.Nick Morton è un mercenario che collabora con l’esercito e, durante una spedizione in Medio Oriente, risveglierà accidentalmente Ahmamet (Sofia Boutella). Laarriverà a Londra per vendicarsi e diffondere il male nell’umanità. La rilettura ...