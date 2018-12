Incidente a Torino | la volante della polizia si ribalta

Incidente a Torino - auto con calciatori della Juve Primavera si scontra con la Polizia : Un Incidente a Torino, attorno alle 13.30 , lunedì 10 dicembre, si è verificato in corso Potenza, all'incorcio con via Luini, ed ha coinvolto una Mercedes Coupè, su cui viaggiavano tre giocatori della ...

Bolzano - Incidente tra via Roma e via Torino : giovane centauro si scontra con un'auto : Bolzano . Incindente stradale questo pomeriggio, attorno alle 17, all'incrocio tra via Roma e via Torino. Un giovane alla guida di una moto sportiva 125 si è scontrato con un'auto. A causa dell'...

Torino - migranti fatti scendere da un furgone della gendarmeria francese al confine - Replica Parigi : 'Un Incidente' : "Sono in attesa di sviluppi: non voglio credere che la Francia di Macron utilizzi la propria polizia per scaricare di nascosto gli immigrati in Italia", ha aggiunto il ministro dell'Interno, ...

Torino. Il pizzaiolo Silvio Palermino morto in un Incidente ad Imola : La sua vita, i suoi sogni sono finiti in via Gambellara ad Imola (Bologna). Silvio Palermino, nato a Torino, 26

Incidente in via Scardocchia : auto tampona motorino che finisce la folle corsa in solitaria contro la rotonda : La zona di Campobasso dove si concentrano gli istituti superiori si conferma zona ad alta pericolosità soprattutto nelle ore di ingresso ed uscita da scuola: fortunatamente nessun ferito ma occorre ...

Torino. Incidente in via Reiss Romoli morto Antonio Matarrese : Tragico Incidente stradale alla periferia di Torino Nord. In via Reiss Romoli un’Audi A7 e un’Alfa Romeo Giulietta si sono